CEyS: Resultado del sorteo de viviendas 31-01-2022

1
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR ANTONIO
2
BUCERO MARIA SALOME
Suplentes
1
MARIO FLORENCIA
2
SUAREZ SOLEDAD NATALI
3
DALLOCHIO YESICA ANAHI
4
PALLEROS SERGIO DARIO
5
MOCCIO RAUL
6
RODRIGUEZ RUBEN ARIEL
7
FOURNIER MARTIN ANDRES
8
SABINO MARIA BELEN
9
CORTES FRANCISCO EZEQUIEL
10
MEDRANO DALMA YANINA
11
CHAVES IVANA CAROLINA
12
ANDREONI ROMINA
13
VILLARRUBIAS ORIANA MILENA
14
RODRIGUEZ SUSANA B.
15
MANGIONI EZEQUIEL SANTIAGO
16
CAMPELLI CECILIA ADRIANA
17
GONGORA CECILIA GABRIELA
18
MARTÍNEZ EDEN RODOLFO
19
BALMACEDA SOLEDAD
20
MARTÍNEZ ANA KAREN