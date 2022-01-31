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Nueve de Julio
lunes, 31 enero, 2022
general

CEyS: Resultado del sorteo de viviendas 31-01-2022

Ganadores

1

RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR ANTONIO

2

BUCERO MARIA SALOME

 

 

Suplentes

 

1

MARIO FLORENCIA

2

SUAREZ SOLEDAD NATALI

3

DALLOCHIO YESICA ANAHI

4

PALLEROS SERGIO DARIO

5

MOCCIO RAUL

6

RODRIGUEZ RUBEN ARIEL

7

FOURNIER MARTIN ANDRES

8

SABINO MARIA BELEN

9

CORTES FRANCISCO EZEQUIEL

10

MEDRANO DALMA YANINA

11

CHAVES IVANA CAROLINA

12

ANDREONI ROMINA

13

VILLARRUBIAS ORIANA MILENA

14

RODRIGUEZ SUSANA B.

15

MANGIONI EZEQUIEL SANTIAGO

16

CAMPELLI CECILIA ADRIANA

17

GONGORA CECILIA GABRIELA

18

MARTÍNEZ EDEN RODOLFO

19

BALMACEDA SOLEDAD

20

MARTÍNEZ ANA KAREN

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