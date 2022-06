CEyS: Detalles de la resolución del INAES respecto a la denuncia que imposibilitó la realización de la tradicional Asamblea Anual Ordinaria

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) desestimó la denuncia presentada por integrantes de la Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa”, que obstaculizó la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de la CEyS. Dicho organismo es el más importante en orden de jerarquía en todo el ámbito cooperativo. Este accionar de un reducido grupo de representantes de la mencionada lista, generó inconvenientes en el funcionamiento de nuestra institución, sobre todo este año que se va a llevar a cabo el tratamiento de los tres períodos (2019-2020-2021) que no pudieron analizarse por motivo de la pandemia.

Uno de los grandes fundamentos utilizados en la denuncia fue la condición que tienen algunos asociados (mal llamados «socios por un peso») para ejercer sus derechos. El estatuto de la CEyS establece que cualquier persona, cumpliendo ciertos requisitos, puede asociarse; asimismo, conforme el primer principio cooperativo de «puertas abiertas», durante el anterior período de gestión se utilizó permanentemente sin ningún tipo de problema. No parece razonable pensar una Cooperativa que no permita que las personas puedan asociarse. En este sentido, el INAES constató que no hubo un sólo voto, de las últimas elecciones, que no fuera legal y válido.

Otro fundamento fue cuestionar la mecánica de renovación de los consejeros, que consiste en una renovación anual por tercios, y ellos decían que tenía que ser en su totalidad. Al respecto, el INAES reafirmó que debía ser por tercios, dado que oportunamente se había realizado consulta a dicho organismo, para proceder de manera correcta. También, en la misma denuncia, se cuestionó el tiempo de antelación con el que se conformó la junta electoral (en este sentido el estatuto establece que, cinco (5) días antes del fijado para el acto eleccionario, el Consejo de Administración designará una Junta Electoral integrada por tres asociados que actuarán uno de ellos como Presidente y los restantes en calidad de vocales, y en este caso se designó el 7 de enero de este año).

Todo fue determinado luego de que tres inspectores del INAES visitaran la Cooperativa y estuvieran durante más de tres horas cotejando datos solicitados de manera aleatoria para poder luego tomar una decisión. La conclusión del dictamen del INAES expresa que: «Habiéndose analizado los hechos denunciados, el descargo hecho por la Cooperativa, el informe del organismo provincial y el informe final de inspección de esta autoridad de aplicación, puede concluirse que no se observan irregularidades que denoten la participación de personas no asociadas en la Asamblea Electoral de Distrito. Lo cierto es que de dicho informe se extiende que no existen anomalías detectadas respecto del libro del registro de asociados y el padrón habilitado para votar en la Asamblea Electoral de Distritos, acto eleccionario que contó con la presencia del organismo provincial, ente que destacó su normal desarrollo. Por tanto, no existen impedimentos para convocar a la Asamblea Anual Ordinaria».

Creemos que no todo es válido por una intención electoral. Esta denuncia significó un gran perjuicio económico e institucional que mancha la reputación, no solo de la gestión, sino de la Cooperativa. Podemos debatir ideas, pero creemos que la institucionalidad es algo que se debe cuidar por encima de todo.