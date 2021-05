Cereales: Otra jornada que arrancó a la baja en Chicago

Los precios futuros de los granos registraban esta mañana ligeras variaciones descendentes en el Mercado de Chicago para los contratos con entrega en julio, reportaron las operadoras locales.

La soja caía US$ 2 y se vendía a US$ 553,5 por tonelada (84% más que hace 14 meses), “ante las buenas condiciones climáticas para la oleaginosa estadounidense”, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

En ese marco, el aceite de soja cotizaba a US$ 1.464,9 la tonelada, mientras la harina se vendía a US$ 423,1, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316 registrados para cada producto en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, descendía US$ 0,2 hasta US$ 245,6 la tonelada (precio 116% más elevado que el de fines de abril del año pasado), en una rueda de toma de ganancias de los fondos de inversión.

El valor del trigo, en tanto, registraba una baja de US$ 1,6 hasta US$ 239,7 la tonelada, es decir, 43% más que ocho meses y medio atrás, ante el avance de la cosecha en EE.UU., concluyó la BCR.

(Noticias AgroPecuarias)