Caputo negocia en silencio mientras el BCRA enfrenta una creciente presión cambiaria

Sin definiciones desde Washington, el Gobierno intervino con más de 450 millones de dólares para contener la demanda y evitar tensiones bancarias. Expectativa por el resultado de las gestiones con el Tesoro de EE.UU. y el FMI.

En una jornada marcada por la expectativa de definiciones en la negociación entre el Gobierno argentino y el Tesoro de Estados Unidos, el Banco Central vendió más de 450 millones de dólares para contener la demanda en el mercado cambiario, mientras la presión de los ahorristas minoristas obligó a inyectar billetes físicos en los bancos para evitar tensiones en las sucursales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, continúa en Washington negociando un paquete de asistencia financiera junto al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta el momento, no se conocieron detalles oficiales del eventual acuerdo, aunque el organismo multilateral dejó trascender la posibilidad de un crédito en Derechos Especiales de Giro (DEG).

Mientras tanto, el mercado opera entre la incertidumbre y la expectativa. Este lunes, los bonos soberanos mostraron una recuperación leve: el AL30 subió 2% y el GD30 un 1,3%, lo que también impulsó al índice Merval en dólares, con un alza del 0,5%. Sin embargo, la mejora no alcanzó a los ADRs argentinos en Wall Street.

Intervención sostenida y demanda en aumento

El BCRA comenzó la rueda cambiaria ofreciendo divisas a $1.430, cinco pesos por encima del cierre anterior, con lo que convalidó una devaluación implícita del tipo de cambio financiero. Inicialmente, se ofrecieron unos 300 millones de dólares, pero ante una demanda sostenida, la intervención final superó los 450 millones.

La presión minorista no cede. El retiro hormiga de dólares por parte de ahorristas particulares obligó al Central a entregar en los últimos días fuertes volúmenes de billetes a los bancos: 100 millones la semana pasada, 36 millones el lunes y otros 51 millones comprometidos para este martes. El objetivo es garantizar la disponibilidad física en las sucursales y evitar episodios de desconfianza.

En paralelo, los depósitos en dólares del sector privado aumentaron transitoriamente por el mecanismo de acreditación automática tras las compras en home banking, pero el efectivo disponible en los bancos muestra una caída. En los últimos cuatro días hábiles, el stock de billetes descendió en 727 millones de dólares. También se redujeron los préstamos en moneda extranjera al sector privado en 198 millones en tres días, y los plazos fijos retrocedieron 27 millones.

La expectativa política y el factor Espert

La tensión económica se combina con el impacto político del caso José Luis Espert, que renunció a su candidatura como diputado y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja tras ser vinculado a una transferencia de fondos por parte del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en EE.UU.

El escándalo afectó directamente a la imagen del oficialismo en plena campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Según trascendidos, la decisión de bajarlo de la lista se tomó con pesar en la Casa Rosada. A pesar de su salida, el presidente Javier Milei dejó abierta —mediante un reposteo en redes— la posibilidad de integrarlo al Gabinete nacional en caso de un eventual recambio.

En este marco, y con las encuestas mostrando una caída en el apoyo al oficialismo, la atención se concentra en las gestiones de Caputo en Estados Unidos. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que el diálogo con Bessent sobre el apoyo financiero a la Argentina sigue vigente, pero los tiempos políticos y financieros se acortan.

Una señal del mercado

Como dato adicional, el JP Morgan —índice de referencia para el riesgo país argentino— decidió modificar la modalidad de difusión del indicador. Desde ahora, solo se publicará una vez al día, al cierre del mercado, y no en tiempo real como hasta ahora. Una medida que fue leída en el mercado como una forma de moderar reacciones automáticas ante nuevas turbulencias.

En resumen, mientras el equipo económico intenta cerrar un acuerdo con Washington, el Gobierno enfrenta crecientes desafíos en el frente cambiario, en el sistema bancario y en el plano político. La respuesta oficial aún no llega, pero la magnitud de la intervención de este lunes deja en evidencia que la presión ya se hace sentir.