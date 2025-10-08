Caputo exhibe gestos, pero no consigue destrabar ayuda financiera en EE.UU

A tres días de su arribo a Washington, el ministro de Economía, Luis Caputo, aún no ha logrado concretar un respaldo financiero para el gobierno de Javier Milei. Mientras las negociaciones continúan, los únicos avances visibles hasta ahora se dieron a través de las redes sociales, en posteos que retratan encuentros con autoridades del Tesoro estadounidense y del Fondo Monetario Internacional.

“Me complace dar la bienvenida a Luis Caputo y a la delegación argentina al Tesoro de los Estados Unidos”, escribió en X el secretario del Tesoro, Scott Bessent, junto a una imagen del encuentro. “Durante su estadía en Washington, continuaremos nuestras productivas conversaciones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de Argentina”.

Caputo replicó el mensaje en la misma red social: “Gracias, secretario Bessent, por una reunión tan constructiva y por el continuo progreso”.

El titular del Palacio de Hacienda viajó acompañado por Santiago Bausili (presidente del Banco Central), José Luis Daza (viceministro de Economía) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas). En paralelo, también se conoció un posteo de la directora del FMI, Kristalina Georgieva: “Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma. Trabajamos en estrecha colaboración con Argentina, la Secretaría del Tesoro de EE. UU. y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.

En Buenos Aires, la falta de definiciones se sintió en los mercados. Este lunes, el Tesoro argentino vendió alrededor de U$S 450 millones, en un intento por contener la presión sobre los tipos de cambio financieros. En total, entre el jueves pasado y el inicio de esta semana, las ventas del Ministerio de Economía rondan los U$S 1.350 millones.

Los movimientos no fueron oficialmente comunicados por la cartera económica, ya que no se informa sobre la intervención diaria en el mercado cambiario. Sin embargo, fuentes del sector privado detectaron la salida de divisas a partir del seguimiento de la cuenta del Tesoro en el Banco Central.

El riesgo país se ubicó en torno a los 1.050 puntos básicos, aunque con datos poco precisos debido a la reciente decisión de JP Morgan de excluir a los bonos argentinos de su índice de deuda emergente. Desde ahora, la medición se publica con un día de retraso.

El mensaje de Bessent generó expectativa en sectores financieros cercanos al gobierno, en especial por la mención a las “diversas opciones” que estarían sobre la mesa. Días atrás, el funcionario estadounidense había descartado de plano el envío de dinero fresco, sugiriendo que cualquier apoyo podría limitarse a un swap de monedas por hasta U$S 20.000 millones. Hasta el momento, ese acuerdo no fue confirmado.

Otras alternativas que se barajan incluyen una cesión parcial de fondos del FMI controlados por el Tesoro estadounidense, que alcanzarían unos U$S 170.000 millones. Sin embargo, para que esa opción se active, se necesita tanto la aprobación del Fondo como un compromiso estricto de monitoreo sobre el uso del dinero.

En cambio, parecen quedar fuera de discusión otras herramientas, como un crédito directo del Tesoro, la recompra de bonos argentinos o una eventual garantía para nueva deuda.

Fuentes cercanas a la negociación indicaron que cualquier ayuda estará sujeta a dos factores clave: el desempeño del oficialismo en las elecciones del próximo 26 de octubre y la posibilidad de construir acuerdos políticos internos que den gobernabilidad. La propia portavoz del FMI, Julie Kozack, lo advirtió la semana pasada al subrayar que el país necesita “una base política sólida” para sostener las reformas propuestas.