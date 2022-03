Buscan que los trámites de IOMA sean lo más automáticos posibles

El presidente de la obra social, Homero Giles, explicó las nuevas modalidades de atención y dijo que las críticas de la Agremiación Médica Platense son políticas.

El presidente IOMA, Homero Giles, se refirió al “relanzamiento” de la obra social que anunció el gobernador Axel Kicillof y destacó que el objetivo es que “los trámites sean lo más automáticos posibles”.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une señaló que el objetivo es ir “hacia la modernización del IOMA” y explicó que con estos cambios lo que están haciendo es “romper con un paradigma”.

Giles detalló que se está trabajando en tres líneas. Por un lado, agilizando el acceso a las consultas médicas y las autorizaciones de las prácticas. Luego, con un nuevo acuerdo con las centrales médicas y finalmente, estimulando a los médicos para que usen las herramientas digitales del IOMA a partir de un adelanto de pago”.

Sostuvo que “a partir de ahora, los profesionales cobran a 30 y no a 60 días y quienes usen las herramientas digitales de la obra social además percibirán un 30% más sobre las consultas” y añadió que la digitalización de las pràcticas y de la atención es “también un importante beneficio para los afiliados”.

En ese marco, se refirió al rechazo de la Agremiación Médica Platense y subrayó que “son conocidos actores políticos». Uno de los reclamos es que los médicos de consultorio están mal pagos. Acá se presenta un 30% de aumento a los profesionales que utilicen las herramientas digitales del IOMA. En OSDE trabajan con herramientas digitales. No entiendo por qué el rechazo en el caso del IOMA. No tiene sentido porque al acuerdo no lo rechazó ninguna otra agremiación médica».

Finalmente, Giles agregó que también se está trabajando para “digitalizar los procesos, para que tanto afiliados como médicos puedan iniciar los trámites desde sus casas. Es decir que tanto afiliado, como los profesionales de la salud no tendrán la necesidad de acercarse a las filiales. Además, esta modernización tiene todos los beneficios de las aplicaciones digitales».