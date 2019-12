Bahía Blanca: Despiden a 20 trabajadores de una empresa petrolera

Unos 20 empleados fueron despedidos de una empresa vinculada al petróleo en la localidad bonaerense Bahía Blanca y el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles local reclama con un parto de actividades.

“Echaron personal jerarquíco la semana pasada y hoy les llegó el telegrama a 10 operarios que están afiliados a nuestro gremio. En total son alrededor de 20 empleados”, explicó el secretario general Gabriel Matarazzo sobre los despidos en la multinacional Oiltanking.

Por ese motivo, el gremio decidió comenzar con medidas de fuerzas inmediatas, que se extenderán hasta tener respuestas de la empresa, informó el diario La Nueva.

“Por el momento no tuvimos ningún contacto. Estamos haciendo las presentaciones pertinentes ante el Ministerio de Trabajo, pero es una situación que no esperábamos, porque no hubo avisos previos de que la empresa estuviera pasando dificultades”, añadió el líder de los petroleros, quien señaló que en nuestra ciudad la empresa tiene alrededor de 100 empleados.

Oiltanking tiene sede en Hamburgo, Alemania, y presencia en cinco continentes: Europa, Norteamérica, América Latina, Oriente Medio, África, India y la región de Asia Pacífico. Se dedica al ámbito de la logística de almacenamiento en tanques desde 1972, y es uno de los mayores operadores mundiales independientes de terminales de tanques para petróleo, gases y productos químicos.

(DIB) MCH