Zona núcleo: Fue la producción más grande de la historia

La Región Núcleo productiva de Argentina tuvo una cosecha récord en 2019, pese a que hubo 270 mil has que no pudieron cosecharse en la región por los excesos de agua, la soja dio batalla. El rinde promedio esta vez fue de 40 qq/ha vs 29 qq/ha de la 2017/18, con una producción de 20 M tn.

La campaña 2017/18 fue signada por la sequía más importante de los últimos 50 años y le siguió, justo en la cosecha, un temporal de lluvias y temperaturas tropicales que castigaron aún más los rindes, dejando una producción en la región de tan solo 14,9 M tn, consignó un informe elaborado por ,

El maíz 18/19 alcanzó excelentes rindes promedios, en torno a los 111 quintales, que, sumado a la importante superficie implantada, dejó un saldo por encima de los 7 M tn respecto a lo cosechado en el 2018 y al promedio de los tres años anteriores.

El área sembrada 19/20 de trigo fue la más importante de los últimos 16 años en la región, 1,7 M ha. La siembra del cereal empezó con excelentes condiciones hídricas. Se lo fertilizó como nunca antes.

Sin embargo, en pleno invierno se cortaron las lluvias hasta casi finales de octubre. Pero el trigo de la región dio pelea y la producción fue la más grande de los últimos tiempos, con marcas que superaron los 6 M tn.

De esta manera la región núcleo cosechó en el 2019, 41,3 M tn, la producción más grande de la historia entre los tres cultivos: soja, maíz y trigo.

Precipitaciones

Las lluvias que se esperaban para mediados de septiembre recién aparecieron en diciembre. Pero fueron los últimos días de diciembre los que aportaron los mayores milimetrajes y así poder superar la media mensual histórica.

El sur de Santa Fe y el este de Córdoba recibieron más de 200 mm en diciembre. Rufino finalizó con 253,5 mm y Maggiolo marcó 225,4 mm, acumulando dos veces más de agua de lo que suelen recibir en el mes. Monte Buey acumuló 218,2 mm, superando en un 40% a la precipitación media de diciembre. De esta manera se restituyen las reservas hídricas en la región y son un gran alivio para los cultivos gruesos.

A pesar del auxilio de los últimos días de diciembre, el este cordobés y el sur santafesino quedaron con lluvias por debajo de la media anual, entre 700 y 900 mm.

(Noticias AgroPecuarias)