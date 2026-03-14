Zoe Bravo, al podio en patines

Zoe Bravo, la joven patinadora de tan solo once años, pasó por Supernova Deportivo (@supernova97.9) para comentar acerca de su experiencia el pasado fin de semana, donde consiguió, en el primer torneo rioplatense del año disputado en la ciudad de Buenos Aires, quedarse con el segundo puesto.

También nos contó como es su experiencia cuando le toca viajar fuera de la ciudad para representarnos en las diferentes competencias, dentro o fuera del país, y cuán importante es el apoyo de familiares, amigos y compañeras de la escuela de patín artístico de El Fortín, lugar donde Zoe se entrena en este deporte.

Por último, la joven patinadora anticipó que el próximo 25 de Marzo competirá en un torneo apertura en el que se le abre la chance de ir avanzando de cara a la clasificación de un torneo Absoluto, previo paso también por un etapa Regional.