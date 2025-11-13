13 Nov 2025
Zara, la funcionaria Virtual de Zárate

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, presentó ZARA (acrónimo de Zárate), un chatbot y asistente virtual, designada como la primera «funcionaria no humana» del municipio, ostentando el rango de Directora General de Atención al Vecino No Humana, dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital.
El objetivo principal de ZARA es centralizar y mejorar la atención al vecino mediante la implementación de Inteligencia Artificial (IA) en la gestión municipal. Funcionará como la «oficina del vecino» virtual, encargándose de centralizar reclamos y consultas de los ciudadanos, y responderá a las consultas a través de la plataforma de mensajería WhatsApp.
Se le ha otorgado la capacidad de firmar resoluciones y gestionar expedientes, lo que marca un hito en la administración pública al ser una IA con atribuciones formales.
Matzkin, impulsó la medida con la visión de que la IA no reemplaza a los trabajadores, sino que los potencia, permitiendo una atención más eficiente y permanente. La implementación del chatbot ZARA se realiza mediante una licitación privada que fue aprobada para el desarrollo e implementación del programa.

