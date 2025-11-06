YPF: Alianza estratégica para impulsar el proyecto de gas licuado

La petrolera estatal YPF avanza en su objetivo de convertir a la Argentina en un exportador global de gas natural licuado. El acuerdo, firmado en Abu Dhabi junto a socios de Italia y Emiratos Árabes Unidos, consolida la proyección internacional de Vaca Muerta.

Durante la feria internacional ADIPEC 2025, realizada en Abu Dhabi, YPF anunció la firma de un acuerdo marco con ENI y XRG —el brazo inversor internacional de ADNOC, la empresa energética estatal de los Emiratos Árabes Unidos— para avanzar con el desarrollo del proyecto Argentina LNG, una iniciativa estratégica que busca transformar al país en un jugador relevante dentro del mercado mundial del gas natural licuado (GNL).

El convenio se inscribe dentro del Plan 4×4 de YPF, que proyecta convertir a la compañía en una productora shale de clase mundial y posicionarla como una de las principales exportadoras de hidrocarburos del planeta hacia 2031. “La incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país. Esta alianza nos permite avanzar en una plataforma de exportación de GNL de clase mundial con impacto transformador en empleo, inversión y posicionamiento internacional”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, durante el anuncio.

El proyecto Argentina LNG prevé una solución integrada que conecta la producción de gas no convencional en Vaca Muerta con su licuefacción a través de tecnología FLNG (unidades flotantes de gas natural licuado). En su primera etapa, contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), distribuidas en dos buques de 6 MTPA cada uno, con posibilidad de expansión hasta 18 MTPA. La infraestructura permitirá canalizar el potencial energético de la cuenca neuquina hacia los mercados asiáticos y europeos, incrementando la competitividad del país en la transición energética global.

Desde el punto de vista estratégico, Argentina LNG busca consolidar una plataforma de exportación eficiente y sostenible que otorgue previsibilidad al desarrollo del gas nacional. La presencia de socios internacionales como ENI —una de las mayores compañías energéticas de Europa— y XRG —filial de ADNOC, con fuerte respaldo financiero y experiencia en grandes proyectos de GNL— aporta know-how técnico, financiamiento y acceso a mercados de destino.

XRG, la unidad internacional de inversión energética de ADNOC, es actualmente una de las principales plataformas de capital energético de Medio Oriente. Con presencia en África, Asia y América del Norte, participa de proyectos emblemáticos como Rio Grande LNG en Texas y el Área 4 en Mozambique. Con un valor empresarial superior a los 80 mil millones de dólares, busca duplicar sus activos globales en la próxima década y consolidarse como un actor central en soluciones energéticas y químicas.

Para YPF, la alianza representa un paso clave en su proceso de internacionalización y un respaldo financiero y tecnológico de primer orden. La asociación con ENI y XRG no sólo diversifica su red de socios estratégicos, sino que también refuerza su credibilidad ante potenciales inversores y organismos multilaterales. El acuerdo, además, se enmarca en un contexto global de alta demanda de gas natural licuado, impulsado por la reconfiguración de los flujos energéticos tras la crisis geopolítica europea y la necesidad de fuentes más limpias de energía frente a los combustibles líquidos. Con abundantes reservas en Vaca Muerta y una infraestructura en expansión, la Argentina busca capitalizar esta oportunidad para generar divisas, empleo y desarrollo tecnológico.

El desafío será avanzar con un marco regulatorio que brinde previsibilidad a largo plazo y garantice la competitividad de los futuros contratos de exportación. Pero la dirección está trazada: con la firma del acuerdo en Abu Dhabi, YPF se posiciona un paso más cerca de cumplir su meta de convertir al país en un actor relevante dentro del mapa energético global.

En un mundo que busca energía más limpia, estable y diversificada, el gas argentino emerge como una carta estratégica. Argentina LNG promete no sólo exportar recursos, sino también conocimiento, tecnología y credibilidad.