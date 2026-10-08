Voley: Atlético firme en la Liga Chivilcoyana

El equipo de primera división de vóley femenino del Club Atlético tuvo dos triunfos clave en sus aspiraciones dentro de la Liga Chivilcoyana . Las dirigidas por Luz Picardo completaron una actuación en la categoría «B» del certamen regional, una competencia que reúne a nueve representativos de la zona y que afronta ya su tramo decisivo rumbo a la fase de eliminación directa.

En su primer partido frente al club local, Villarino, el equipo tuvo un arranque complicadopor cierta desconexión colectiva. Tras ceder el primer set por 18-25, llegó la reacción e igualó el marcador al quedarse con el segundo set por 25-19, sellando la remontada en el desempate por 15-8, apoyado en una mayor agresividad en el ataque y un ajuste en defensa.

Con el impulso de la primera victoria, la formación conducida por Picardo exhibió un dominio absoluto en su segundo choque ante el Club Parque de Alberti. Solvencia táctica y eficacia en la red, el conjunto superó holgadamente a su rival con parciales de 25-9 y 25-17. Este doble resultado favorable le permite al Club Atlético afianzarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones a falta de una única fecha para el cierre de la etapa regular, instancia en la que disputará dos encuentros clave antes del inicio de los playoffs.

El plantel que consiguió la cosecha victoriosa en suelo chivilcoyano estuvo conformado por Virginia Hayes, Julieta Arauz, Magalí Cerasa, Paula Dorsi, Delfina González, Catalina Seijo, Yanela Rojas y Julieta Zapata, bajo la dirección técnica de Luz Picardo.