Vitamina D: Cómo obtenerla

Un equipo de investigadores Mendoza y Buenos Aires intentan determinar si la vitamina D es fundamental para evitar los efectos que llevan a terapia intensiva a los pacientes con coronavirus.

Los doctores Walter Manucha, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y el IMBECU CCT Mendoza, del CONICET; Carlos Tajer y Javier Mariani, del Hospital El Cruce de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires; y Felipe Inserra y León Ferder, de la Universidad Maimónides de la Ciudad de Buenos Aires, lograron establecer en un estudio preliminar que la vitamina D ayudaría a los pacientes con coronavirus a evitar la terapia intensiva.

“Creemos que si se le dan altas dosis de vitamina D durante un tiempo a la gente que está en un estadío intermedio de la enfermedad -no la que está muy grave-, hará que el paciente evolucione en forma positiva, que no se agrave y se reduzcan las chances de ir a una terapia intensiva y ocupar un respirador. Es muy factible que pueda evitar que los enfermos lleguen a un estado terminal, donde no es posible rescatarlo. Para nosotros, ese resultado sería fantástico. Como por ahora no tenemos una vacuna, debemos buscar elementos que sean accesibles y económicos. No nos metimos con algo muy sofisticado. Es algo que se conoce desde hace décadas, y además, es muy barato. Pero, por supuesto, no se trata de una vacuna ni de un tratamiento, es un coadyuvante”, afirmaron.

“El problema más grave que tienen los individuos que están infectados con SAR-Cov2, el virus que provoca la enfermedad del Covid-19, es la respuesta inflamatoria aguda que hace claudicar el aparato respiratorio y que requiere, en el peor de los casos, que sean asistidos mecánicamente para poder respirar. Para frenar esa tormenta inflamatoria, como le llaman, le daremos al paciente un arma que le permita generar una respuesta antiinflamatoria: la vitamina D en altas dosis en cápsulas blancas, por vía oral, en dosis no habituales como las implementadas para evitar problemas óseos. Yo, por ejemplo, preventivamente, tomo todos los días 2.000 unidades internacionales de vitamina D en gotas. Acá les daremos 300 mil unidades al principio, y luego 100 mil. La vamos a usar en nuestro protocolo durante un lapso breve de tiempo, y así, el sistema de inmunidad del paciente debería responder de una manera rápida al daño inflamatorio que se produce. La propuesta es contundente, pero hay que esperar los resultados para saber si la hipótesis es positiva. Nosotros planteamos esto con muchos argumentos científicos. Hay otros países que también lo han planteado. En Israel, por ejemplo, se recomienda que la población consuma vitamina D para aumentar las defensas. También, la sociedad de nutricionistas del Reino Unido lo está recomendando“, detallaron a Infobae.

Lo importante a saber es que la vitamina D se encuentra en yemas de huevo, pescados azules como la sardina, palta, bacalao, queso, salmón, hígado, leche y yogures enteros y los champignones.

Según el sitio Medline Plus, las personas que pueden necesitar más vitamina D incluyen a los mayores, bebés amamantado, personas de piel oscura y personas con ciertas afecciones como enfermedades del hígado, fibrosis quística y enfermedad de Crohn.

Normalmente, la carencia de Vitamina D puede pasar completamente desapercibida y solo se comprueba en los análisis de sangre.

Algunas personas pueden sentir cansancio, dolor o debilidad muscular, sobre todo en la parte inferior de la espalda y en las caderas. Estos síntomas solo aparecen cuando los niveles se mantienen muy bajos durante mucho tiempo.

La ingesta diaria recomendada para la poblacion es de 20 mcg para mujeres y 15 mcg para hombres. En las etapas temprana de la vida son 15 mcg y aumenta a 20 mcg cuando la persona alcanza los 70 años. Los productos que se mencionen como “fortificado con Vitamina D” es prudente consumirlos.

Pero sin dudas, la mayor fuente de abastecimiento de vitamina D es el Sol. Tomar Sol los días que se pueda es fundamental para prevenir los efectos más traumáticos pero también la gripe. Especialistas entienden que con 15 a 20 minutos está bien.

(Urgente 24)