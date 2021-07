Vitamina C: Alimentos para tener las defensas más altas

Entonces, naturalmente, las personas toman una naranja (o jugo de naranja) cuando creen que necesitan un pequeño refuerzo de defensas. La cantidad diaria recomendada (CDR) de vitamina C es de alrededor de 90 miligramos, con un límite de 2000 miligramos al día. Y aunque comer una naranja lo acerca a su dosis diaria recomendada de vitamina C (alrededor de 70 miligramos por una naranja mediana), no te lleva a ese nivel en comparación con otros alimentos que quizás conozca, que obtienen fácilmente su dosis diaria recomendada de vitamina C en una sola ración y son muy efectivos para subir las defensas.

Kiwi

Un kiwi mediano = 71 mg, 79% CDR

Aunque la cantidad de vitamina C en un kiwi mediano está cerca de comerse una naranja, esta fruta es significativamente más pequeña, lo que significa que puede comer fácilmente dos de ellas y duplicar la cantidad de vitamina C que consume.

Kale

Una taza, picada, cruda = 80 mg, 89% CDR

Lo crea o no, ¡el kale en realidad tiene más vitamina C que una naranja! El kale es una verdura crucífera, y se sabe que numerosas verduras crucíferas tienen altas cantidades de vitamina C.