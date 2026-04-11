11 Abr 2026
12 C
Nueve de Julio
Buscar
Deportes

Victor Bordone, el DT del rugby

El Club Atlético 9 de Julio comenzó su actividad en el Torneo de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA) con Victor Bordone como nuevo entrenador del equipo de Primera, que se encuentra en un período de transición y recambio.
Después de derrotar a Marabuntas de Los Toldos en condición de local por la primera fecha, este sábado a partir de las 15.30 Atlético visitará a Social Rugby Club (SORUC) de Chacabuco. En la previa de este duelo, Bordone visitó el estudio de Supernova 97.9 para dialogar en “Supernova Deportivo” acerca del comienzo de año del equipo.

Últimas noticias

Localesadmin -

Juan Pablo Boufflet: «No pude hacer lo que quería»

https://open.spotify.com/episode/4PQTcoKKm4uCYv90S9vJHC?si=MHMBCBh-Tyyp8m8JFbcxGg El ahora ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Pablo Boufflet, explicó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9)...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra