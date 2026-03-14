Uso de las hojas secas y datos sobre el repollo de agua

Por Ing. Agr./ Paisajista Florencia Céspedes

La huella de Carbono (emisiones de Dióxido de Carbono) empeora año a año como consecuencia de las malas costumbres que hemos adquirido. Una de ellas es el uso de las hojas secas. Son varias las formas de aprovechar las hojas que están empezando a caer de los árboles. Una es imitar lo que pasa en la naturaleza, es decir, no tocarlas. Así logramos mejorar la retención de humedad, menos yuyos y aportar nutrientes, se puede aportar en la huerta de otoño-invierno haciendo acolchado logrando también reducir el impacto de las bajas temperaturas de invierno.

Apilarlas solas, sería un compost lento al ser solo material seco. Si uso lo orgánico domiciliario que es la mitad de lo que generamos en nuestros hogares lo puedo mezclar y hacer un excelente abono.

Repollo de agua en el parque

Está presente en el lago del parque San Martín. En las redes muchos opinan sobre su presencia sin datos certeros, como ejemplo qué apareció ahí por llevar semillas también que quita oxígeno al agua,etc, etc. Pocos hablan de la conducta del ser humano. Por eso conviene dar unos datos acerca del llamado repollo de agua.Es de de la familia de las Aráceas «‘calas», algunos también le dicen lechuguita de agua. Se la reconoce por tener en las hojas pelos finos y aterciopelados que le hacen repeler el agua en la superficie, en perenne y se la encuentra desde el norte al centro de nuestro país. Le gustan los lugares donde el agua es tranquila, dan sombra y sirven de refugio a muchos peces. Esta hierba oxigena el agua y evita así el crecimiento de algas.

Da flores pero no son muy llamativas, su forma de propagación son los estolones, rápida es su propagación si las condiciones son favorables (agua rica en nutrientes y cuanto más estancada mejor). Esté año la falta de lluvia importante hizo que no circulará y se renovará en la laguna y, por la topografía del lugar, es lo único que la renueva y a creado las condiciones favorables para la planta. Son sensibles al frío, y eso frenará su multiplicación.Su presencia se puede disminuir pero no es tan preocupante. La problemática no es esta especie, algo natural, sino el comportamiento de la persona, arrojando plásticos cómo botellas bolsas y dejando tanza.