Una mujer conducirá la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense

Una mujer se convirtió en la primera directora de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en un hecho histórico en el territorio bonaerense. Se trata de la Prefecto del Escalafón General María José Anaya, de 40 años que vive en La Plata desde que inició su carrera profesional.

Con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Anaya se transformó en la primera mujer en conducir la Escuela de Cadetes, la que tiene una matrícula de 1.733 alumnos que se preparan como futuros oficiales para cubrir los cargos dentro del Plan de Infraestructura Penitenciaria 2022 – 2023.

Los padres de la flamante directora de la Escuela de Cadetes son oficiales retirados del SPB, y las dos hermanas también pertenecen a la fuerza. Su madre, Liliana Uhalt, formó parte de la primera promoción de oficiales femeninas del SPB. Además, su esposo es oficial penitenciario y cumple funciones en la Unidad 26 del SPB.

Anaya ingresó como estudiante a la Escuela de Cadetes en el año 2003 y en 2005 obtuvo la tecnicatura superior en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, y al egresar fue la primera mujer en obtener el mayor orden de mérito, hasta ese momento siempre ese logro lo habían obtenido varones.

“En los últimos once años cumplí funciones en la Escuela de Cadetes y he pasado por casi todos los roles: instructora, jefa de la compañía femenina, jefa de sumario, secretaria docente, regente de formación y subdirectora de formación”, contó al tiempo que agregó “siento una fuerte emoción ante esta designación. Cuando me hicieron el desafío pensé en mi primer día en la Escuela de Cadetes, de lo lejano que veía tener un cargo de responsabilidad”.

La Escuela de Cadetes del SPB tiene en la actualidad una matrícula de 1733 alumnos, de los cuales 1017 son mujeres y 716, hombres, una cifra nunca alcanzada en la historia de la Provincia.

(InfoGEI) Mg