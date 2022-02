Esta semana me pareció importante el análisis del documental “un Crimen llamado educación” dirigido por Jürgen Klaric. Tiene que ver con la educación de hoy en distintas partes del mundo, una realidad que pocos se atreven a hablar.

Algunas de las frases interesantes:

-Tener excelentes calificaciones no garantiza nada.

-La educación es dejar que salga dentro de ti el SER.

-Educar la mente sin educar el corazón no es educación (Aristóteles)

-Los niños necesitan aprender con un motivo.

-La educación debe ser relevante al emprendimiento.

-Cómo enseñamos hoy, nos dará resultados mañana

-Solucionar los problemas de hambre, pobreza y desarrollo humano no es un tema de balas sino de lápices y pizarrones.

El sistema educativo antiguo fue creado para que las personas siguieran las reglas, patrones, sin hablar mucho, sin tener un criterio propio, imponiendo siempre su doctrina, con un docente como figura de poder y un alumno pasivo y obediente. Pero cuando nos preguntamos si realmente este sistema nos prepara para la vida real, creemos ciertamente que NO, lo que te enseñan en la escuela muchas veces no se parece en nada con lo que te toca vivir, la mayoría del tiempo es así; a decir verdad, son pocas las veces que utilizamos en la cotidianeidad la raíz cuadrada, son conocimientos necesarios claro está, pero el punto es que se enfatizan demasiado en la forma de dar los contenidos, la metodología, donde dejan de lado la vida real, no te enseñan nunca a resolver problemas humanos, utilizan a su vez pensamiento racional poco creativo que no permite a los educadores explorar su creatividad, y sus habilidades.

La comunicación es lo que nos da acceso a poder comprender que va pasando en ese pasaje entre lo interno y externo de cada alumno de HOY, por lo cual emergen diferentes tipos de conductas en el encuentro con la realidad. La comunicación sinónimo de conducta, es lo que nos aproxima a poder conocer en su profundidad, las causas de lo que pasa dentro de cada uno de nuestros niños.

No solo los alumnos son víctimas del proceso educativo, los educadores también, a pesar que tienen más posibilidades de ayudar quizá no lo hacen porque también se rigen por el mismo sistema el cual no les deja libre albedrio, una educación impuesta donde la libertad del educador se ve inhibida, de ahí la debilidad en organizar contenidos atractivos para los estudiantes y así crear ciudadanos que aporten al mundo desde sus trincheras, con su criterio y su forma de percibir el mundo. Si los docentes siguen educando la mente sin educar el corazón no están educando en absoluto. Por otro lado, está el caso de los niños hiperactivos, pareciera que el sistema se apropió de esa palabra para callarlos, si un niño no te presta atención quizá te está enviando un mensaje: tu metodología, no es la adecuada, no es que el niño sea rebelde, mal portado, es que tiene otra forma de aprender, por lo general los niños “preguntones”resultan siendo los mejores, el niño curioso es el que realmente llega lejos, rompe paradigmas, pero al no ser guiados puede que esto repercuta para mal, cuando los docentes etiquetan, lo maltratan con castigos ajenos a su aprendizaje, desvirtúan su aprendizaje y sentirá que hay algo mal en él. En la actualidad los educadores no son reconocidos ni por los gobiernos ni por la sociedad, son poco valorados, esto lleva a que muchos de ellos no sean felices. El sistema educativo somos todos los que hacemos la vida en la sociedad. Sin embargo, los padres en su mayoría se han desligado totalmente de la educación de sus hijos dándoles la responsabilidad a los educadores… Los niños están tan abarrotados de tareas que no disfrutan de su niñez, atados a un sistema donde todo es monótono y no se exploran sus cualidades.

El tema del bullying es otra situación que surge y los profesores no están capacitados, muchos de ellos como pueden, según sus propios criterios, abordan esas situaciones, pero no hay una capacitación por parte del sistema, otros sencillamente hacen la “vista gorda”. El bullying ha llevado al suicidio a miles de jóvenes, y la cifra de muertes diaria es alarmante, muchas veces los niños tienen miedo a hablar, no se sienten respaldados ni por el colegio ni por los padres, allí surge de nuevo la importancia del respaldo de la familia. Describir el principal problema es muy difícil porque el mecanismo tiene muchos engranajes y son muchos los que están mal.

La psicología social aporta a la educación una adecuada comprensión de la complejidad de las tramas vinculares para poder colaborar en forma eficaz en la resolución de conflictos que se presentan a lo largo de la tarea aportando herramientas teóricas y prácticas con las que el profesional se ha formado. De esa manera se colabora en la construcción de espacios de pertenencia en el que establezcan tramas vinculares y se promueva la búsqueda de alternativas diferenciadas ante las dificultades y los conflictos que susciten en las aulas y en toda la escuela.

Es importante utilizar los espacios de las instituciones educativas para realizar evaluaciones interdisciplinarias con profesionales como criminólogos, psicólogos, psicopedagogos, asistente social, psicólogo social, siempre se llega a mejores y buenos resultados.