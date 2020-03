UBA: Recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia

SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS ASOCIADOS AL CORONAVIRUS:

La situación nueva de pandemia dispara estados de ansiedad. El elevado nivel de incertidumbre que acompaña esta

situación precipita y mantiene un estado de captación ansiosa que constituye la preparación frente a una amenaza

nueva y desconocida.

La situación vinculada con la pandemia es un estresor que puede incidir en nuestra calidad de vida. Algunas de las

emociones que podemos estar sintiendo ante esta situación son:

• Miedo: a perder la salud, a las posibles consecuencias de la enfermedad, a la falta de recursos, a la falta de insumos

básicos. Es posible sentir miedo ante una situación que se percibe como nueva y amenazante. Es posible que

pensamientos como “me puede pasar a mi” o “puedo contagiar a mi familia”, emerjan. Frente a ello pueden aparecer

pensamientos negativos asociados a la muerte propia o de la familia, así como también temor a contagiar a los seres

queridos y provocarles un daño. Estos sentimientos pueden generar tanto reacciones funcionales como disfuncionales.

Dentro de las reacciones funcionales es posible que aparezcan conductas creativas, actividades formativas o recreativas.

En el caso de las reacciones disfuncionales que pueden incrementarse -aquellas conductas que implementamos

para regular nuestras emociones negativas-, encontramos como ejemplo consumir noticias compulsivamente, entre

otras.

• Frustración: esta situación puede provocar una sensación de pérdida de libertad, de dificultad en llevar adelante

proyectos y actividades personales. Puede haber pensamientos del tipo “no puedo hacer lo que hago siempre”, “no

puedo terminar mi trabajo”, “quiero salir y no puedo”. Frente a esta situación novedosa estamos obligados a ser

pacientes y debemos generar nuevos hábitos.

• Enojo: suele ocurrir cuando experimentamos la sensación de que está ocurriendo un hecho injusto. Puede haber

pensamientos del tipo de “el gobierno tendría que haber cerrado antes, esto no es mi culpa” u “otras personas no

respetan la cuarentena y se aprovechan”. Lo que puede provocar conductas irresponsables como salir de casa o iniciar

pleitos. Es importante recordar la importancia de realizar las denuncias por los medios oficiales y no exponerse a situaciones

violentas.

• Ambivalencia: es posible sentir alivio por estar en casa pero también emociones como miedo, frustración o

enojo. Puede suscitarse en pensamientos del tipo “ahora puedo hacer lo que nunca hago. Aunque quisiera saber

cuándo terminará todo esto”.

• Desorganización: el hecho de no poder continuar con la propia rutina es un factor que desorganiza nuestra

estructura; ya que perdemos la sensación de control. Es importante recordar la capacidad que tenemos para

reorganizar una nueva estructura.

• Aburrimiento: el aislamiento provoca que nuestra posibilidad de vincularnos para compartir tiempo con otros se

reduzca significativamente; con lo cual nuestras actividades de ocio y esparcimiento disminuyen significativamente. En

este sentido, pueden aparecer pensamientos del tipo “¿ahora qué hago?”, “¿cuándo podré salir a divertirme?”. Es

importante utilizar los medios digitales que tenemos a nuestro alcance para seguir manteniendose en contacto. Tenga

presente que es una situación transitoria y la conducta de respetar las indicaciones es en sí misma una acción muy

valiosa para usted y toda la comunidad.

• Tristeza: esta situación puede darse por la ruptura de la cotidianeidad. También puede agravarse con el aislamiento

y por tener contacto reiterado con noticias negativas. Pueden aparecer pensamientos del tipo “no tengo ganas de

hacer nada”. Tenga en cuenta que es una situación transitoria y que el propio esfuerzo por respetar las regulaciones es

lo que permitirá que finalice lo antes posible. No deje de compartir estos sentimientos con las personas con las que

comparte su hogar o con otros a través de medios virtuales.

• Sentimiento de soledad: la falta de vinculación puede provocar una sensación de soledad y agravarse especialmente

en aquellas personas que viven solas. Pueden aparecer pensamientos del tipo “me siento solo”, “qué hago si

me pasa algo”. Es importante tener en cuenta que otros están pasando la misma situación y que puede ser posible

establecer nuevas formas para vincularnos. Quizás con personas a nuestro alrededor (vecinos, comerciantes de la

zona, etc.) con las que no solemos relacionarnos o también a través de medios virtuales que hasta ahora no habíamos

utilizado.

• Sensación de encierro: el aislamiento puede hacernos sentir encerrados y agobiados. Pueden aparecer

pensamientos del tipo “quiero salir a la calle y juntarme con gente”. Recordar lo transitorio de esta situación y la posibilidad

de realizar otras actividades pendientes en el hogar es importante para utilizar recreativa y productivamente el

tiempo.

• Ansiedad: la situación puede provocar sensaciones desagradables en relación a la incertidumbre. A su vez,

pueden aparecer conductas y pensamientos que busquen huir de la realidad. Pueden aparecer pensamientos del tipo

“voy a dormir hasta que termine esto”. Es importante intentar mantener una rutina, establecer una serie de actividades

para realizar durante el día y separar un espacio del mismo para el esparcimiento.

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA AYUDAR A CONTROLAR LA ANSIEDAD EN RELACION AL

CORONAVIRUS:

• Mantener los horarios del sueño.

• No sobreexponerse a noticias y consultar solamente fuentes confiables (organismos oficiales, instituciones prestigiosas)

y en momentos del día establecidos (por ejemplo, al mediodía o a la tarde, y no tanto al despertar o antes de

dormir).

• Aunque no vaya a salir de su casa, quitarse el pijama o la ropa de dormir para evitar la sensación de discontinuidad

y poder organizar los ciclos del día.

• Proponerse aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online, hay muchos gratuitos y de calidad.

• Hacer una rutina de ejercicios físicos periódica en casa, siempre tomando en cuenta que es una situación especial.

• Continuar accediendo a la naturaleza y a la luz solar siempre que sea posible.

• Alimentarse bien y mantenerse hidratado.

• Mantener sus redes sociales de contención emocional con sus familiares, amigos y personas de confianza a

través de medios digitales.

• Limitar los grupos de chats que difunden noticias, muchas de ellas falsas o erróneas ya que promueven pensamientos

negativos y catastróficos y le imponen a nuestra mente un sobreesfuerzo.

• Ser considerado con uno mismo, con sus estados emocionales, teniendo presente que los cambios de rutina tan

abruptos, la incertidumbre y la amenaza de la pandemia afecta nuestro estado emocional por más saludables que

seamos. Considerar que esto mismo le ocurre a los demás, por lo tanto, intentar ejercitar la tolerancia con nosotros

mismos y con los demás.

• Las personas somos seres rutinarios, sociales y valoramos la previsibilidad. Tengamos presente que la pandemia

en pocas semanas alteró todo esto.

• El cambio implica desarrollar conductas flexibles y adaptativas a esta situación con la finalidad de afrontarla positivamente.

• El armado de nuevas rutinas es un desafío, requiere flexibilidad y tener en cuenta que es un esfuerzo el cambio

de rutinas muy abrupto.

• Si se tienen hijos o menores cercanos, es importante hablar con ellos. Converse sobre la información oficial sobre

el coronavirus en un lenguaje adecuado a la edad y de manera honesta. Recuerde que la familia y los afectos observan

nuestras emociones y comportamientos. Un buen ejemplo de comunicación acerca de la importancia de la higiene de

manos está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=H6EMAreCOYE

• Los niños tanto como los adultos requieren mantener espacios de juego y divertimento que promuevan emociones

positivas.

• Si vive en espacios reducidos y en familia no los sobreexija con tareas. Tenga presente que respectar la cuarentena

es ya un esfuerzo en sí mismo y como tal es valioso. Converse en familia sobre el sentido altruista de las conductas

responsables para que tengan sentido los esfuerzos.

• Buscar ayuda adicional. Si se siente muy nervioso, triste, ansioso o que la situación afecta alguna esfera de su

vida, busque un profesional de la salud mental. Siempre con la finalidad de encontrar modos constructivos de manejar

la adversidad.

RECOMENDACIONES PSICOLOGICAS