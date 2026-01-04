Trump y su ambición imperial: Control petróleo y América Latina

Por Redacción Extra Digital

El reciente accionar de Donald Trump en relación con Venezuela refleja no solo su ambición geopolítica, sino también su visión colonialista hacia América Latina. Aludiendo a la lucha contra el narcotráfico y la “transición democrática”, Trump ha dado un paso más en su intento por consolidar el poder de Estados Unidos en la región. Lo que no se menciona es que, tras este despliegue de fuerza, se esconde un interés mucho más profundo: controlar los vastos recursos petroleros de Venezuela y, con ello, asegurar la supremacía estadounidense sobre América Latina.

Trump acusa a Nicolás Maduro de ser un dictador y narcotraficante, pero las contradicciones abundan. Mientras el presidente estadounidense señala a Venezuela como un punto crítico en la lucha contra el narcotráfico, recientemente indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien fue condenado por su participación en el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína. Esta doble moral muestra que la lucha contra el narcotráfico no es más que un pretexto para justificar intervenciones políticas y militares que beneficien los intereses de Washington.

En su discurso, Trump ha presentado la idea de una “transición democrática” en Venezuela, pero las acciones han sido claras: no hay intención de promover una democracia genuina. El diálogo con figuras cercanas al gobierno de Maduro, como Delcy Rodríguez, y la propuesta de una intervención estadounidense en la industria petrolera venezolana revelan una visión de control económico en lugar de una transición hacia la libertad. Trump ha prometido restaurar la infraestructura petrolera del país, con el objetivo de abrir el acceso a las grandes compañías petroleras de EE. UU., lo que no solo asegura el dominio sobre los recursos de Venezuela, sino también la subordinación de la región a los intereses estadounidenses.

Este intento de «controlar» Venezuela se enmarca dentro de una visión más amplia: la reafirmación de la Doctrina Monroe, un enfoque colonialista que busca consolidar la supremacía estadounidense en América Latina. Como anunció Trump, este “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe busca negar el acceso de actores no hemisféricos a zonas geográficas clave en la región, garantizando que ningún poder externo pueda desafiar la influencia de EE. UU.

A medida que Trump se prepara para las elecciones de 2026, su mirada se concentra en América Latina, no solo a través de sus acciones en Venezuela, sino también en sus maniobras políticas en Brasil y Colombia, países clave para la estabilidad política y económica de la región. No cabe duda de que Trump está dispuesto a jugar fuerte para asegurar sus intereses, aunque eso signifique recurrir a la fuerza, las amenazas y la manipulación de los procesos electorales.

La jugada en Venezuela no solo es un intento por frenar el narcotráfico ni por garantizar la democracia, sino un claro movimiento estratégico para controlar recursos clave y mantener a América Latina bajo la órbita de Washington.