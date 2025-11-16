Trump tensa la cuerda con el campo estadounidense

El reciente acuerdo comercial entre la administración Trump y Argentina, que incluye reducciones arancelarias a la carne vacuna y otros productos argentinos, ha provocado una reacción de profunda ira y decepción entre los agricultores y ganaderos estadounidenses, quienes son una base electoral fundamental del presidente.

La principal fuente de molestia radica en la sensación de traición o abandono. Los agricultores de productos básicos como la soja ya han soportado la pérdida de mercados clave (principalmente China) debido a la guerra arancelaria de la administración, y lo hicieron con la creencia de que estas medidas estaban destinadas a proteger y beneficiar a largo plazo a los productores estadounidenses. La apertura comercial a Argentina se percibe como una acción que socava directamente su competitividad y sus esfuerzos de recuperación.

En el sector ganadero, la reducción de aranceles a la carne vacuna argentina genera una preocupación intensa. Los ganaderos estadounidenses temen que la entrada de carne argentina más barata afecte negativamente los precios internos, justo cuando están intentando reconstruir sus rebaños tras los desafíos recientes. Consideran que la medida contradice la política declarada de «Estados Unidos Primero» y beneficia a un competidor extranjero a su costa.

Además del impacto en la carne, la preocupación se extiende a la soja y el maíz. Existe el temor de que la ayuda financiera y los acuerdos favorables con Argentina, un importante productor de commodities, puedan desplazar aún más a los agricultores estadounidenses en mercados de exportación vitales, especialmente en Asia.

Legisladores republicanos que representan a estados agrícolas clave han intervenido, expresando su fuerte descontento y presionando a la Casa Blanca para que reconsidere o mitigue el impacto del acuerdo. Argumentan que, si bien la lealtad de la comunidad agrícola a Trump es alta, esta política podría poner a prueba su paciencia y generar una significativa fisura política en una de sus bases de apoyo más sólidas. En esencia, los agricultores están sintiendo que las tácticas comerciales de la administración los están lastimando directamente sin ofrecer un beneficio compensatorio claro e inmediato.