Tras reclamo de Lago, Vialidad Nacional realiza controles «visuales y periódicos» del puente de la Ruta 5 en el Río Salado

El temor por la erosión hídrica en el puente en el kilómetro 192 de la Ruta Nacional 5, sobre el río Salado, motivó al intendente de Alberti, Germán Lago, a presentar dos pedidos formales para advertir sobre la situación. Mediante notas dirigidas a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, alertó sobre el estado en que se encuentra el cruce y que afecta a la comunidad y a la producción agropecuaria.

En una de las notas, presentada el 8 de Agosto, Lago expresó al administrador general de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, su preocupación por el impacto de la erosión hídrica en la estructura de sostén del puente. El intendente remarcó que la ruta 5 “es una arteria fundamental para la circulación de la producción y el comercio de la región” y resulta clave para la conectividad de las localidades cercanas.

Lago también envió una nota similar a Bartolomé Heredia, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, en la que informó que ya había remitido a Vialidad el pedido de evaluación sobre el puente y detalló los efectos de la erosión sobre la estructura de sostén.

Este 1 de octubre llegó la respuesta desde la Dirección Nacional de Vialidad, donde informaron que «se solicitó a la concesionaria efectuar un monitoreo constante del puente en mención, a fin de poder detectar posibles futuras fallas, producto del gran caudal que cruza la ruta 5 por dicho puente en la actualidad».

Asimismo, detallaron que «esta supervisión de mantenimiento efectúa, desde la semana la 3° semana de septiembre 2025, controles visuales y periódicos sobre el puente. En dichos controles no se pudo observar deterioros en la estructura visible del puente».

Sin embargo, remarcaron que «el rio salado, en los últimos años, tuvo una obra de dragado y si bien debajo del puente no se dragó, el fondo de cauce se llevó a una cota inferior. Este descenso de cota hace que el suelo que antes estaba rodeando las bases de las pilas, con la crecida actual del río, desaparezca con la corriente. Por lo dicho se concluye que, en la actualidad con el gran caudal que circula debajo del puente, es incierta la erosión que

puedo o pueden sufrir las bases de dicho puente».