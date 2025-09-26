Trágico incendio en una residencia sin habilitación de Junín: Un muerto y 25 heridos

Un adulto mayor de 91 años murió y otras 25 personas de una residencia de la ciudad de Junín resultaron heridos durante un incendio ocurrido este viernes.

El siniestro se produjo en las primeras horas de la mañana en un asilo llamado “Nuevo Amanacer” de calle Nahuel Payún al 300, y las causas son motivos de investigación aunque se sospecha de una falla de un termotanque.

Desde el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” indicaron que al nosocomio ingresaron 25 pacientes a la guardia y distintos servicios.

Además de la víctima fatal, identificada como Daniel Crespo, otros “cuatro pacientes presentaron cuadros críticos, de los cuales dos fueron derivados a establecimientos privados locales y dos permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital” señala el parte oficial.

Otros 19 pacientes con lesiones leves a moderadas continúan en observación e internación en el mismo centro de salud, mientras que tres de este grupo fueron trasladados.

Desde la cartera de salud bonaerense se dispuso un operativo de emergencia en red, con el envío de 10 ambulancias y recursos aéreos sanitarios para eventuales traslados según la evolución de los pacientes.

La residencia no tenía habilitación y había sido intimado

Según se informó oficialmente, la residencia donde se produjo el incendio no contaba con habilitación vigente, aunque en la provincia está vigente la ley de emergencia de geriátricos (existen inspecciones periódicas y si un establecimiento cumple con los requerimientos no es clausurado mientras tramita el permiso)

En este caso, el asilo había recibido apercibimientos municipales y provinciales para que regularizara su situación, cuestión que ya se encuentra con las actuaciones judiciales correspondientes.

Según se conoció tras el trágico hecho, la propietaria del establecimiento quedó aprehendida y se instuyó una causa por “Homicidio Culposo”. (Infocielo)