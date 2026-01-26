Tormenta ártica en EEUU: muertos y colapso energético

Una masiva tormenta invernal, alimentada por una masa de aire ártico, ha paralizado gran parte del centro, sur y noreste de Estados Unidos este lunes 26 de enero de 2026. Con un saldo provisional de al menos 22 víctimas fatales y más de un millón de personas sin suministro eléctrico en su punto máximo, las autoridades advierten que lo peor de la crisis de infraestructura podría estar aún por venir debido a las temperaturas peligrosamente bajas.

El fenómeno, que se extiende desde la frontera con México hasta Canadá, ha sido calificado por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) como uno de los episodios más severos de las últimas décadas. La tormenta ha dejado un rastro de destrucción que incluye nevadas récord de hasta 80 centímetros en Nuevo México y acumulaciones críticas de hielo en estados del sur como Texas, Luisiana y Tennessee, donde la infraestructura no está diseñada para resistir este tipo de clima extremo.

La cifra de fallecidos ha ascendido a 22 este lunes, con informes de muertes en Tennessee, Texas, Luisiana, Misisipi, Arkansas, Kansas, Pensilvania, Massachusetts y Nueva York. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani confirmó el hallazgo de personas sin vida a la intemperie, subrayando la vulnerabilidad de las poblaciones sin hogar frente a temperaturas que han caído por debajo de los -10°C en la metrópoli. Mientras tanto, en Texas, se reportó el fallecimiento de una adolescente en un accidente de trineo y otras muertes por hipotermia en el sur del país.

El impacto en los servicios básicos ha sido devastador. Cerca de un millón de hogares y negocios perdieron el suministro eléctrico durante el fin de semana. Aunque las cuadrillas trabajan a contrarreloj, este lunes todavía permanecen cientos de miles de usuarios a oscuras, principalmente en Tennessee, Misisipi y Luisiana. El «vórtice polar» ha generado sensaciones térmicas de hasta -46°C en las llanuras del norte, lo que congela las tuberías y dificulta las reparaciones de las líneas eléctricas derribadas por el peso del hielo.

El transporte nacional se encuentra en un estado de caos sin precedentes desde la pandemia. Más de 20.000 vuelos han sido cancelados o retrasados en los principales aeropuertos del país, y al menos 24 estados han declarado el estado de emergencia. Las carreteras en estados como Nueva Jersey y Pensilvania han sido cerradas al transporte comercial, mientras que el NWS advierte que las rondas de recongelación mantendrán las superficies heladas y peligrosas durante el resto de la semana, instando a la población a permanecer en sus hogares para evitar nuevas tragedias.