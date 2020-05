TikTok es el rey del entretenimiento en cuarentena

En un momento de incertidumbres a nivel internacional, de algo estamos seguros y es que la cuarentena no podría haber sido soportada sin el entretenimiento. Es así que no solo Netflix, HBO, Amazon, Youtube y Cablevisión Flow fueron las únicas plataformas de contenido que sintieron un empujón en su llegada y número de suscriptores ya que la red social china para hacer videos: Tik Tok no solo tuvo un récord de descargas sino que también fue la casa de las estrellas del mundo del entretenimiento nacional e internacional, de ahora y del futuro.

A nivel internacional TikTok fue la aplicación móvil más descargada en la cuarentena a causa del Coronavirus, tanto en Asia como en Europa, Estados Unidos y América Latina. Fue todo un éxito, tal es así que al día de hoy ya existen más de 2 mil millones de personas que tienen actividad en la misma. Si bien antes de la llegada de la pandemia ya era una plataforma en crecimiento no le hacía competencia a los gigantes, hoy sí. Esto se debe a que todas las estrellas del entretenimiento la eligieron.

Desde videos denunciando situaciones, otros haciendo reflexiones sobre la situación de pandemia, hasta desafíos entre amigos, madres e hijas y parejas, Tik Tok es la aplicación que reina en la cuarentena. Aunque no solo eso sino que también hizo famoso a cientos de jóvenes de diferentes partes del mundo que a causa del aburrimiento tienen tiempo para construir grandes ideas y dejar que luego los algoritmos de la aplicación lo conviertan en un éxito de la noche a la mañana. Esto ocurrió con Charli D’Amelio, la bailarina que tiene más de 50 millones de seguidores en Tik Tok.

“Estaba haciendo videos para divertirme como todos los demás”, explicó en una entrevista por videollamada on Jimmy Fallon, el conductor del programa televisivo de Estados Unidos, The Tonight Show. La misma ya no es solamente una adolescente de secundaria sino que sus bailes tienen más de 13 mil millones de reproducciones y hasta tuvo que conseguirse un manager para dar un salto a su carrera. Si, todo luego de subir una serie de videos en la aplicación propiedad del conglomerado chino ByteDance.

Aunque esto también es una oportunidad para quienes crean contenido ya que no solamente podrán conseguir visualización rápida sino que también pueden llegar a tener un ingreso económico si se comprometen a ser “tiktokers”. Aunque todavía no están 100% definidas las relaciones con los creadores como en Yotube donde el ingreso publicitario se divide con la empresa. “Hablamos con los creadores todos los días, y poder construir un negocio y carreras en línea es algo que es importante para nosotros”, explicó a The Hollywood Reporter, Kudzi Chikumbu,el director de la comunidad de creadores.

Es así que según parece en tiempos de encierro y cuando ya van a cumplirse dos meses de cuarentena obligatoria, lo que ofrecen las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime Video y hasta Youtube, no son suficientes. Además que Tik Tok te da la oportunidad de crear tu propio contenido. En consecuencia no solamente fue el destino para usuarios comunes y corrientes sino que las estrellas de Hollywood también eligieron la aplicación para mostrarse y por supuesto para encontrar entretenimiento.

Si bien los principales usuarios y creadores de contenido son los más jóvenes los padres se suman a la iniciativa para compartir tiempo con sus hijos y para monitorear lo que hacen en las redes. Es así que se pueden encontrar videos de Jennifer López y su marido, el jugador de baseball, Alex Rodríguez, haciendo desafíos de pareja, hasta Courtney Cox, Monica Geller en Friends haciendo bailes divertidos con su hija. Es por eso que también la aplicación registró más descargas que lo normal teniendo en cuenta que el entretenimiento ahora se movió a otra plataforma.

(Urgente 24)