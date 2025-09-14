Tensión cambiaria y desafío fiscal

La estabilidad cambiaria vuelve a colocarse en el centro del debate económico en la Argentina. Según proyecciones del Grupo Atenas, el Gobierno nacional necesitará al menos US$ 9.200 millones hasta fin de año para cerrar sin mayores tensiones en el mercado de cambios. La cifra surge de sumar las necesidades operativas del Tesoro, pagos de deuda e intereses, y la persistente salida de divisas por atesoramiento, en un contexto donde las reservas netas rondan los US$ 6.600 millones.

En este escenario, los analistas advierten sobre una disyuntiva ineludible: ajuste del tipo de cambio o reimplementación de restricciones cambiarias. Con el riesgo país por encima de los 1000 puntos básicos, las reservas estancadas y el financiamiento externo limitado, el margen de maniobra se reduce.

Riesgo de ruptura en el programa financiero

De acuerdo al informe de la Consultora 1816, el Gobierno enfrentará vencimientos por US$ 34.200 millones hasta diciembre de 2027, incluyendo compromisos con el FMI, acreedores privados, el Club de París y REPOs del BCRA. En ese marco, si el Estado no logra renovar su deuda en dólares, debería adquirir divisas en el mercado por hasta US$ 27.300 millones para evitar un colapso en las reservas.

“En un contexto de reservas agotadas y creciente demanda de cobertura en moneda dura, nadie va a esperar a la última semana antes de las elecciones para dolarizarse”, advirtió el economista Martín Pollera.

Cepo o devaluación: la encrucijada

Según el Grupo Atenas, un salto discreto del tipo de cambio tendría un efecto limitado sobre la demanda de dólares para atesoramiento, aunque sí podría impactar en el turismo emisivo. Estiman que una devaluación del 25% reduciría en un 35% la salida por turismo, pero el ahorro de divisas seguiría siendo marginal frente al déficit proyectado.

En ese marco, la consultora propone una batería de medidas, entre ellas restringir el acceso al mercado de cambios para atesoramiento individual. Una regulación que limite la compra de dólares a US$ 200 mensuales por persona podría reducir el atesoramiento a US$ 900 millones en el trimestre, frente a los US$ 12.000 millones estimados sin restricciones.

Un escenario de vulnerabilidad extrema

La fragilidad del esquema actual fue señalada por diversas consultoras. En la última semana, la salida acumulada de divisas alcanzó los US$ 14.700 millones, de los cuales solo US$ 3.000 permanecieron dentro del sistema financiero. El resto se canalizó fuera del circuito formal, reflejando una creciente desconfianza y búsqueda de cobertura por parte de los agentes económicos.

El balance cambiario previsto para el cierre de 2025 proyecta un déficit total cercano a US$ 15.800 millones, incluyendo pagos a organismos multilaterales, deuda con privados, turismo y atesoramiento. En este escenario, el Gobierno podría verse obligado a negociar nuevos préstamos bilaterales, como uno por US$ 5.000 millones, o incluso reperfilar vencimientos para evitar un estrés aún mayor sobre las reservas.

¿Vuelve el cepo?

El diagnóstico final es categórico: la vulnerabilidad externa es extrema, y el Gobierno se enfrenta a una decisión inminente. Sin financiamiento externo ni nuevas fuentes de ingreso, y con la presión del mercado intensificándose, la reimposición de restricciones a la compra de divisas aparece como la opción más probable.

“La encrucijada es clara: un salto discreto del tipo de cambio, nuevas restricciones a la compra de dólares, o lo más probable, una combinación de ambas”, concluyen los economistas Martín Pollera y Mariano Macchiolli en el informe titulado “Comprá campeón”.

En medio de la incertidumbre, el interrogante sigue vigente: ¿podrá el gobierno evitar un nuevo cepo sin poner en riesgo la estabilidad financiera?