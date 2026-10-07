Tenis: Quinta fecha con campeones

(Izq) Ignacio Coronel y Nehuen Bracco (Der)

Las canchas del Club Atlético 9 de Julio albergaron las semifinales y el desenlace de la quinta fecha del circuito de la Liga Nuevejuliense de Tenis, una jornada decisiva que debió reprogramarse tras las lluvias caídas en septiembre. Los encuentros correspondientes a la instancia previa se disputaron el jueves, mientras que los duelos por el título tuvieron lugar el viernes.

En la Tercera división de singles, el título quedó en manos de Carlos Haugh tras ganarle a Tomás Tabbita por 6-4, 2-6 y 10-3, luego de haber dejado atrás en semifinales a Nicolás Bossio y Martín Andrés, respectivamente. Por su parte, en Primera, Nehuén Bracco se consagró campeón al superar a Ignacio Coronel por 6-1 y 6-2, tras una fase previa en la que también compitió Juan Ignacio Castilla y Nakel Bracco.



(Izq) Tomás Tabbita y Carlos Haugh (Der) (Izq) María José Carna y Ana Paula Carletti (Der)

En Damas A se coronó María José Carná, quien venció a Ana Paula Carletti por 7-6 y 6-4 en la definición, después de que ambas superaran en semifinales a Romina Guaragna y Lorena Petetta. Tras la entrega de premios oficial por parte de la organización, la Liga adelantó que los próximos días marcarán el inicio de los Masters que cerrarán el calendario anual.