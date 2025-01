Tendencias: viajar sí, pero etiquetar no

Con el objetivo de no compartir su “descubrimiento turístico” un 38% de los viajeros argentinos no etiqueta sus ubicaciones en las redes sociales cuando visita un destino menos conocido para que siga siendo un secreto y no adquiera masividad.

El dato surge de la investigación anual de predicciones para los viajes de Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones. El trabajo de investigación revela que, en lugar de retraerse, muchos viajeros quieren redefinir cómo experimentan y se relacionan con el mundo que los rodea y este es un claro ejemplo de ello.

El cambio se acelera en múltiples frentes. Elecciones en todo el mundo, rápidos avances en inteligencia artificial y costos de vida más elevados, entre muchos otros factores. No es raro entonces que las personas se sientan cansadas y necesitan alejarse o simplemente desconectarse. Sin embargo, ante la creciente incertidumbre, el aislamiento y la polarización, en los viajes estamos viendo exactamente lo contrario

Los viajeros están cambiando de estrategias en 2025, desafiando las reglas de las escapadas convencionales y, como resultado, forjando nuevas conexiones consigo mismos, con sus seres queridos y con las personas que conocen en el camino, así como con los destinos que visitan. Para entender cómo se planea romper con el statu quo, Booking.com encargó una investigación entre más de 27.000 personas en 33 países y territorios para presentar nueve predicciones de viaje entre la que destacamos los itinerarios alternativos.

IA = Itinerarios alternativos

Las nuevas tecnologías ya están ayudando a los viajeros a encontrar experiencias adaptadas a sus necesidades, pero en 2025 vamos a ver cómo se aprovechan las innovaciones para ayudar a los turistas a satisfacer las necesidades de los destinos que quieren conocer.

Casi el 8 de cada 10 viajeros argentinos (79%) van a usar la tecnología para tomar decisiones informadas y encontrar experiencias auténticas, no sólo para respetar los lugares que visiten, sino para causar un impacto positivo en ellos. Las herramientas impulsadas por la IA, como el planificador de viajes con IA de Booking.com, están destinadas a desempeñar un papel fundamental en la planificación de estos viajes, ya que el 43% de los viajeros está interesado en utilizar la IA para organizar viajes. Esto da lugar a la creación de itinerarios que fomenten conexiones más profundas y positivas con los grupos y comunidades locales.

Las personas que viajan también van a tener un enfoque más responsable en cuanto al modo en que utilizan la tecnología. Un 38% de argentinos no etiqueta ubicaciones en las redes sociales cuando visita un destino menos conocido para que siga siendo un secreto y no lleguen los “turistas de Instagram”.

Dicho esto, para el 55% de la generación Z y el 47% de los millennials que reconsideran visitar un destino sino pudiesen etiquetar su ubicación, la tecnología también va a desempeñar un papel en la búsqueda de alternativas que se puedan compartir sin la culpa de saturar los lugares de interés habituales. Un 82% tiene la esperanza de utilizar la tecnología para encontrar áreas menos concurridas y un 29% ya está utilizando aplicaciones para abordar este asunto en tiempo real. (DIB)