Tendencia PBA: escenario competitivo con leve ventaja peronista

Una encuesta realizada reveló un escenario altamente competitivo de cara a las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre. A menos de un mes de los comicios, los datos muestran una diferencia estadísticamente no significativa entre Fuerza Patria (peronismo) y La Libertad Avanza (LLA), con un leve predominio del oficialismo provincial sostenido por su desempeño en el sur del conurbano bonaerense.

Resultados generales – Intención de voto provincial

Según el relevamiento, Fuerza Patria alcanza un 38,1% de intención de voto, mientras que LLA + PRO registra un 37,3%, configurando un empate técnico dentro del margen de error (±1,24%, nivel de confianza 95%). El estudio se basó en 6.089 casos efectivos, relevados entre el 24 de julio y el 5 de agosto en las ocho secciones electorales de la provincia.

Distribución del voto por espacio político:

Fuerza Patria (PJ): 38,1%

La Libertad Avanza + PRO: 37,3%

Somos Buenos Aires (UCR + Coalición Cívica + Randazzo): 6,1%

Frente de Izquierda-Unidad: 3,0%

Otros espacios: 2,9%

Voto en blanco: 4,0%

Indecisos: 8,5%

la ventaja peronista se explica “casi exclusivamente por la diferencia de entre 15 y 20 puntos que el espacio obtiene en la Tercera Sección Electoral”, donde el peronismo tiene una base electoral estructuralmente consolidada.

Análisis territorial: asimetrías y dinámica seccional

Tercera Sección Electoral

Comprende municipios del sur del conurbano (ej. La Matanza).

Se eligen 18 de las 46 bancas en juego.

Verónica Magario encabeza la lista de Fuerza Patria; Maximiliano Bondarenko lidera por LLA.

Diferencial clave: ventaja del peronismo entre 15 y 20 puntos.

Primera Sección Electoral

Incluye el norte y oeste del Gran Buenos Aires.

Conformado un cambio reciente: LLA crece gracias al posicionamiento del intendente Diego Valenzuela, quien aventaja a Gabriel Katopodis (Fuerza Patria) por entre 4 y 5 puntos.

Sin embargo, el voto por espacios políticos tiende a equipararse.

Interior provincial

Segunda y Cuarta Sección Electoral: escenarios de tercios competitivos.

En la Segunda destaca “Hechos”, el espacio de los hermanos Passaglia (San Nicolás), con fuerte inserción local.

En la Cuarta, Somos Buenos Aires disputa el segundo lugar.

Quinta y Séptima Sección: prevalencia de LLA, aunque con señales de retracción respecto de mediciones anteriores.

Sexta Sección: descenso leve de LLA.

Octava Sección (La Plata): empate técnico persistente.

Problemas prioritarios según los votantes

La encuesta también incluyó un apartado sobre percepción de problemas nacionales. A los encuestados se les consultó: “¿Cuáles son los problemas que más le preocupan actualmente?” Los resultados evidencian una alta preocupación por el contexto económico-social.

Principales preocupaciones (% de menciones)

Inseguridad: 51,5%

Bajos salarios / ingresos familiares: 49,8%

Inflación

Precio de alimentos

Miedo a perder el empleo

El dato más relevante es el crecimiento sostenido de las preocupaciones económicas, especialmente el deterioro del ingreso real: “Por primera vez, los bajos salarios igualan a la inseguridad como principal problema. Esto se observa con más intensidad en el interior provincial”.

Conclusión

El estudio muestra un escenario de alta paridad electoral, con una leve ventaja del oficialismo provincial atribuida a su hegemonía en la Tercera Sección. En el resto de la provincia, se registran dinámicas territoriales heterogéneas que podrían modificar la correlación de fuerzas a medida que avance la campaña. La evolución de la intención de voto entre indecisos y el impacto de la coyuntura económica serán determinantes en la definición del resultado final.