Telemedicina: la posición del Circulo Médico

El Círculo Médico de 9 de Julio, entidad fundada el 13 de Mayo de 1963, conformada a la fecha por 150 médicos asociados pone en conocimiento de la sociedad nuevejuliense que no respalda ni participa de ninguna plataforma de consulta médica no presencial (on line)

Dejamos en claro nuestra permanente defensa del trabajo médico en nuestra ciudad, tanto de nuestros asociados como de colegas que ejercen la profesión brindando sus conocimientos sin ser parte de la institución.

En la actualidad existen sistemas de consulta médica on line (remota) que amparados en el lema de la resolución rápida de problemas de salud y con el único fin del rédito económico, ofrecen a la población una atención que no preserva la relación médico paciente, no garantiza la idoneidad del profesional (título, matrícula), y expone a la población a diagnósticos y tratamientos apresurados.

Quienes lo proponen y lo llevan adelante serán los únicos responsables de las consecuencias que surjan.