Los Seattle Seahawks se coronaron campeones del Super Bowl LX tras derrotar contundentemente a los New England Patriots por 29-13 en el Levi’s Stadium de California. Once años después de la dolorosa intercepción en la yarda uno que les costó el título ante el mismo rival, la franquicia de Seattle logró su segundo trofeo Vince Lombardi apoyada en una defensa asfixiante y una ejecución impecable de sus equipos especiales. El encuentro, que comenzó como un duelo táctico cerrado, se decantó en la segunda mitad gracias a la presión constante sobre el joven mariscal Drake Maye y un dominio territorial que los Patriots nunca pudieron revertir.





El corredor Kenneth Walker III fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del partido convirtiéndose en el primer jugador de su posición en recibir este galardón desde 1998. Walker III, cuya carrera estuvo en riesgo hace unos años debido a problemas de salud, personificó la recuperación de su equipo al castigar a la defensiva de New England y que permitieron al pateador Jason Myers establecer un récord de cinco goles de campo en un Super Bowl. La victoria también consagra al entrenador Mike Macdonald, quien en apenas su segunda temporada al frente ha devuelto a los Seahawks a la cima de la NFL.

La derrota de los Patriots supone un duro golpe para la organización de Boston, que buscaba su séptimo título para desempatar con los Pittsburgh Steelers como la franquicia más ganadora. Sin embargo, el dominio de la defensa de Seattle, apodada por la prensa como «The Dark Side», sugiere un cambio de guardia en la liga.



El otro partido



Green Day rockeó la previa flanqueado por leyendas de la NFL, como Tom Brady y Peyton Manning, entre otros. Pero los focos estaba en el show de medio tiempo que marcó un hito cultural con la presentación de Bad Bunny, el primer artista solista latino en encabezar el evento íntegramente en español. El espectáculo de 13 minutos, que batió récords de audiencia con más de 135 millones de espectadores, transformó el campo en una representación de la cultura puertorriqueña con su icónica puesta en escena de «La Casita».





La actuación contó con la participación sorpresa de Lady Gaga, quien interpretó una versión salsa de su éxito «Die with a Smile», además de apariciones de Ricky Martin y figuras como Pedro Pascal y Karol G, consolidando un mensaje de unidad y orgullo hispano en el escenario más mediático del mundo. A Donald Trumpo no le gustó en absoluto y lo hizo saber en la red social Truth. Allí se despachó contra el “conejo malo”, la NFL, además de marcar algunos hitos de su administración que, según su visión, refuerzan el espírtu de EEUU.

Con el cierre de la temporada 2025-2026, la NFL celebra el éxito logístico en Santa Clara y la expansión global de su marca, impulsada tanto por el rendimiento deportivo como por el impacto sin precedentes del show de medio tiempo en los mercados internacionales.