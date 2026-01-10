Stanislav Ichkov, el formador de tenistas

Nació en Uzbekistán pero de muy chico está en Argentina con el tenis como medio de vida. Stanislav Ichkov tiene la academia que lleva su nombre en la localidad de Canning en donde ha desarrollado un centro de formación de primer nivel para tenistas. No importa la edad, de hecho él mismo cuenta que hoy hay alumnos con 4 años.

Ichkov diaologó con “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) sobre su historia como tenista profesional, sus logros participando en torneos ATP Senior donde lideró el ranking argentino en singles y en dobles. Aunque aun no llega a los 40 años, Stanislav aporta en su academia toda su experiencia para formar integralmente a quienes tiene por objetivo hacer una carrera y, eventualmente, llegar al profesionalismo. Tarea nada fácil. Ichkov contó los detalles y el método que utiliza junto a su equipo en la academia.

Entre sus pupilos está el joven nuevejuliense Valentino Rossi, con mucho potencial y un nombre de campeón. Al trabajo que realizan con él tambien se refirió en el reportaje que compartimos. Una linda charla para conocer el trabajo apasionado de quien tiene por objetivo formar tenistas desde muy chicos con ganas de llegar a la alta competencia.