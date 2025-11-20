Stadnik: Fondo para caminos rurales con retenciones

El intendente de Carlos Casares habló sobre el encuentro con la Sociedad Rural y señaló que la combinación de inundaciones recurrentes y caminos en mal estado obliga al municipio a priorizar recursos locales, mientras reclama apoyo nacional para atender la emergencia.

-Intendente, ¿qué diagnóstico se llevó del encuentro con la Sociedad Rural sobre la situación que atraviesan hoy los productores de Carlos Casares?

Bueno, no es el primer encuentro. Casares renovó la comisión hace muy poco. Tenemos una excelente relación con esta comisión de la Sociedad Rural y nos hemos reunido permanentemente. Y bueno, un poco era llevar adelante el avance de los trabajos.

Nosotros venimos trabajando permanentemente. Los productores se acercan y reclaman por algún sector, algún camino en especial. Lo importante es que ellos ven que estamos trabajando. Que también la tasa vial se está utilizando y, de sobremanera, estamos sacando fondos de otros lugares este año para atender la emergencia. Incluso máquinas del pueblo, por ejemplo, una retroexcavadora que se usa para el manejo de la basura, está en el campo.

Estamos descuidando incluso algunas cosas de la planta urbana de Casares para atender esta emergencia extraordinaria que venimos sufriendo junto con 9 de Julio desde febrero de este año, sin solución de continuidad.

Pero bueno, ahora viene una época que, en nuestra zona, en nuestra región, es fundamental: la temperatura, días largos, viento. Esa es la mejor obra que podemos tener en este momento.

-En este contexto, el gobierno nacional finalmente, y con meses de atraso, declaró la emergencia agropecuaria. ¿Cómo impacta esto en los productores del distrito?

Seguramente que muy bien, porque eso le va a permitir tener exenciones impositivas. Así que me parece muy bien.

-Los dirigentes rurales, como usted bien señaló, remarcan constantemente la necesidad de un trabajo articulado con el municipio. ¿Cómo evalúa hoy la relación?

Lo he hablado con la ministra Patricia Bullrich y otros intendentes con quienes estuvimos reunidos. También nueve intendentes enviamos una nota al ministro de Economía de la Nación reclamando fondos que están previstos por ley para las emergencias, reclamando la terminación de obras del Salado, y los fondos de dos leyes que se prevén derivar a los municipios en estas situaciones.

Estamos atravesando estos últimos 50 años un periodo que cada vez es más húmedo. Tenemos más lluvias del promedio anual, que van aumentando el promedio anual, y, por ejemplo, Carlos Casares no pertenece a la cuenca del Salado. Es una región arreica donde nos inundamos por la lluvia y nos desinundamos por la evaporación y la evapotranspiración; el ciclo del agua es vertical, no tenemos escurrimientos superficiales en esta región que es plana.

Entonces, como hay caminos que están muy por debajo del nivel de los campos, y donde necesitamos aportes materiales de tierra que no hay, le dije a la ministra que hay que empezar a pensar en un fondo para caminos rurales.

No podemos dejar en manos de los intendentes —sí, el mantenimiento, conservación y reparación, cobrando una tasa vial de 14.000 pesos por hectárea al año, eso está bien—, pero con ese valor no podemos hacer el trabajo que muchos productores quieren, o la reconstrucción de caminos, o hacer caminos nuevos, empedrados, todo eso, porque ningún municipio de la provincia de Buenos Aires puede afrontar esas obras estructurales.

Yo lo que le propuse, que es lo más genuino, es que se saquen tres puntos de la retención del agro, incluso puede ser proporcional a la superficie de cada partido, en función de la longitud de la red vial que tenga cada distrito, pero que se cree un fondo para caminos rurales con tres puntos de la retención agropecuaria, que el productor paga.

Eso es lo más genuino que puede haber, que vuelva. Después se verá cómo se administra, quién lo administra, pero que ese fondo se vuelque a los caminos rurales, que nos estamos quedando sin caminos rurales.

Ya es una cosa que, en su momento, María Eugenia Vidal lo vio y quiso hacer un plan de camino; no lo hizo, y Axel Kicillof lo vio y empezó. De hecho, acá hicimos 40 kilómetros de alteo de camino con empedrado y eso fue un éxito, pero yo tengo 1.200 kilómetros de camino, hice 40 con fondos provinciales, y la Provincia no puede seguir más porque, por razones obvias, la Nación le debe 13 billones de pesos.(Grupo La Provincia)