

Foto gentileza Ciriaco Torres / El Regional Digital

Por Juan M. Jara

Sola. Sola con su espíritu. Sola, con una realidad cada vez más complicada. Ya son varias las personas que la escucharon decir que “la dejaron sola”, en referencia, imaginamos, a sus ex compañeros de aventuras políticas desde los comienzos. Pero ahora, además, está sola. Eso fue lo que comunicó la imagen de la Intendente Gentile en la nota realizada con Ciriaco Torres, para “El Regional Digital”, el pasado martes.

Sola, no en el muelle de San Blas, sino en el basural, otro de lo coches bomba plantados desde hace años que explotó en su gestión. Fue el martes, el último día del fin de semana extra large de carnaval durante el cual, en 9 de Julio, no hubo espuma, comparsas ni bombero loco, pero sí estuvieron los bomberos yendo y viniendo locamente al bendito basural. Y humo, mucho humo que se vio, se olió y se padeció por toda la ciudad. Lo usual en el último mes y medio, además del silencio oficial.

Sola está la Intendente ahora, porque ese mismo fin de semana, varias personas de su gabinete aprovecharon los cuatro dias locos y partieron a disfrutar de varios de los tantos lindos lugares que tiene este generosísimo país. Lo peor que las redes sociales están llenas de esos momentos con la cual la exposición y “la vendida” pública es autoinflingida. Lo cual marca el grado de absoluto de desentendimeinto y no comprensión del equipo al que pertenecen, ni de la delicada situación en la que están, la confirmación que “me importa un… (completar con el término que prefieran los lectores), yo hago lo que quiero” y, evidentemente, tampoco son conscientes del grado de responsabilidad que implica estar en un cargo público. Becados estatales en estado puro. Ni hablar de que piensen en la Intendente, que está sola, absolutamente. Y también, lamento mencionarlo, no tiene la autoridad sobre su tropa.

Porque el basural hace más de un mes que es el hit del verano. El humo se ve, se huele, se siente, se sufre, casi a diario. El jueves pasado, simplemente la suerte que el viento no venia para la ciudad hizo que los vecinos no nos llenaramos de humo. En ese marco debió haber un aviso interno al equipo: “De acá no se mueve nadie y cero fotos en redes sociales”. Pero hubo silencio, para afuera y para adentro. Como viene ocurriendo con los temas candentes desde hace tanto tiempo. Ella está sola, pero todos hacen “la gran Felipé Solá”. Lo que mejor les sale, evidentemente.

El martes, en la nota con Ciriaco Torres, la soledad de Gentile fue notoria. Esa nota debió hacerla con los responsables del area junto con ella. Todos poniendo la carita. Pero claro, aun era feriado, imposible estar en dos lugares a la vez. Una vergüenza. Un Municipio en rojo en casi todas las areas, y personajes de la gestión mostrando en la redes sociales como disfrutaban del fin de semana largo a pura sonrisa. Eso es impunidad, cinismo, desinterés, y descontrol. Sumale ausencia de autoridad y mando.

Todo esto lo venimos mencionando en la radio y enla tv desde el miércoles mismo en el que se publicó la entrevista. Evidentemente, alguien tomó nota porque ayer viernes, Gentile hizo otra entrevista, esta vez para Suma Play. Dónde? En el basural, claro que sí!! Pero, ahora sí, acompañada por Banchero y JP Boufflet (poco dijeron), y dió consejos de qué hacer para evitar contener o reaccionar al humo del basural. Buen intento, pero no. Una tardía puesta en escena. Otra vez detrás de los acontecimientos.

Hace un mes y medio que el basural es noticia. La comunicación de la gestión es pésima (esto mismo ya se escucha abiertamente en los pasillos del Palacio municipal), totalmente fuera de timming, y eso genera un efecto contrario al que se busca, basta ver las repercusiones. Se le ven los hilos. Y el asesoramiento político, si lo hay, es ineficiente o nulo. Después de un mes y medio de fuego, humo y olor, y cinco días pasados del incendio del jueves, recién ahi se escuchó a la Intendente Gentile decir nada nuevo de una situación que ya no da para más. Encima expuesta en su soledad. Sola, sin equipo y con una realidad que la sobrepasa y se la lleva puesta y, por ende, a toda la comunidad. Hasta cuándo?