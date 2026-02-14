Sofía Guiotto: Talento animal

Quien transite en estos días por la terminal de omnibus de 9 de Julio puede apreciar una muestra en donde, de lejos, las obras expuestas parecen fotos de animales, pero acercándose va a poder apreciar que son dibujos con un nivel de realismo digno de un artista con un talento muy especial. Sofía Guiotto es la persona en cuestión. La muestra se llama “Fauna Argentina” y cada una de las obras exhibidas, la mayoría aves, muestran el talento de esta joven nuevejuliense que se especializa en dibujar y pintar con lápiz, aunque alguna que otra de sus obras se complementa con acuarela.





Sofia estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando sobre la muestra, sus comienzos con el dibujo, algo que ella misma explica que lo hace “desde chica”, y el por qué encontrar la inspiración en el mundo animal. El nivel de detalle es enorme, no solo en el trazo y en los colores, sino en la meticulosidad y realismo casi extremo de plumajes y pelaje en varias de sus obras. Las aves son su debilidad aunque también realiza retratos de mascotas, este mismo tipo de trabajo artístico a pedido de aquella persona que quiera inmortalizar a su perro o gato. Varios ya fueron “retratados” por el talentoso trazo de Sofia que ve en los peces un desafío que va a encarar prontamente. A través de su cuenta de Instagram @art_bysofii se la puede contactar, además de apreciar varias de las obras de su catálogo.

La muestra en la Terminal de Omnibus se puede visitar durante todo febrero. Seguramente, habrá prontamente otras oportunidades de poder disfrutar públicamente el talento animal de esta joven artista plástica nuevejulienese.