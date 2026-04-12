El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla de indignación

La aparición de un nuevo basural en el predio del ex matadero (Agustín Álvarez y Compairé) fue motivo de todo tipo de comentarios. El asombro generalizado se transformó en fastidio vecinal primero por la proximidad del barrio “Walter Battistella” emplazado allí. Luego fue el turno de las repercusiones vecinales expresadas a través de las redes sociales.

Finalmente, dada la magnitud de las quejas y reproches el municipio emitió un comunicado de prensa aclarando que “La disposición de residuos en el corralón municipal tuvo lugar de manera excepcional y transitoria como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas. Las mismas provocaron que el acceso habitual al predio del basural se volviera intransitable, generando un alto riesgo de que los camiones sufrieran daños mecánicos y se viera comprometida la continuidad del servicio de recolección. En este contexto, y con el objetivo de garantizar la prestación del servicio y evitar mayores inconvenientes operativos, se dispuso momentáneamente la descarga de residuos en el corralón municipal. Esta medida fue estrictamente temporal y, desde el día de ayer, se ha comenzado con las tareas de retiro y traslado de los residuos acumulados hacia su disposición final correspondiente”.

En conclusión, remarcaba el mismo comunicado que “Asimismo, es importante remarcar que bajo ningún punto de vista esta acción responde a una decisión deliberada o permanente, sino a una medida adoptada en un contexto extraordinario generado por las condiciones climáticas adversas”. Tras ello, las deliberaciones en los posteos en redes siguieron evaluando y dictaminaban que lo que mostraban las fotografías correspondían a mucho más que una acumulación de basura transitoria y muchos opinaron que el retiro de la basura del basurero ‘franquicia’ hacia el basurero central no hubiera ocurrido sino se destapaba…..la bolsa. El bloque de la UCR presentó un Pedido de Informes al respecto.

Bolilla que convoca

A través del decreto correspondiente, la Intendenta Municipal de 9de Julio, María José Gentile, convocó a los contribuyentes del partido de 9 de Julio a la inscripción para la integración de la Asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes, pudiendo los interesados inscribirse en un registro especial en la Secretaría Privada, Libertad 934, hasta el 15 de abril inclusive y en el horario de 8 a 13:00 hs

Bolilla de sorpresa

Los datos dados a conocer por el Ministerio de Salud de la Nación sobre la baja de la natalidad en el país, un fenómeno que se da en forma universal, también tiene su correlato en 9 de Julio: En 2023 los nacimientos registrados en el Hospital Zonal Julio de Vedia fueron 245. En 2024 fueron 213 y en 2025 la cifra volvió a bajar a 191 nacimientos. En tres años el descenso de la natalidad en 9 de Julio alcanzó el 22 por ciento.

La baja de la natalidad tiene que ver no con cambios culturales sino con problemas estructurales. Con el 40 por ciento de la población bajo la línea de la pobreza, con empleos informales, con dificultades para acceder a la vivienda propia, con los costos relacionados con alimentación, alquiler, salud y educación, la decisión de traer una criatura al mundo se hace muy difícil. Hay otros factores por lo que puede decirse que la baja de la natalidad es multicausal. Pero la situación invita a revisar y planificar el futuro mercado de trabajo, el sistema previsional ya de por sí con serios problemas de sustentación y discutir y revisar el gasto social que ha sido severamente recortado con el gobierno de La Libertad Avanza.

Bolilla que preocupa

La industria se derrumbó 8,7 % interanual en febrero y acumula 8 meses en baja según el INDEC. La actividad manufacturera se desplomó 4 % frente a enero y acumula una baja del 6 % en el primer bimestre. La caída es generalizada, con fuertes retrocesos en sectores claves como automotriz, maquinaria y textiles.

Bolilla que pregunta

La causa con CAMMESA, de la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda. donde la Justicia dictaminó que la cooperativa apeló fuera de término, disparó un par de preguntas de los usuarios: ¿Cuánto paga la cooperativa al cuerpo de abogados que la ‘mal defendió’? y ¿quién eligió o aconsejó la elección de los profesionales que actuaron tarde y provocan un nuevo traspié económico al ente local? La responsabilidad de quienes así actuaron se traslada directamente a la conducción de la cooperativa. Y si se sigue el caminito, como en un juego de mesa, termina en el usuario que mientras eso ocurría siguió pagando sus facturas. Queda una pregunta más, tan incómoda como las anteriores ¿podrían esos acontecimientos resultar en responsabilidades personales a esa conducción?