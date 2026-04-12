Nueve de Julio reconfigura su mapa de estacionamiento medido

La fisonomía del tránsito en el centro de Nueve de Julio experimentará un cambio a partir de este lunes 13. Bajo el amparo de la Ordenanza N° 7472/25, el municipio local pondrá en marcha una reestructuración del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) que busca optimizar la circulación urbana mediante la incorporación de nuevas arterias y la liberación de sectores previamente regulados.

La expansión del sistema alcanzará puntos clave de la ciudad. Según la nueva normativa, se sumarán al esquema de pago las cuadras de Mitre y San Martín, ambas en el tramo comprendido entre Mendoza y San Juan. De igual forma, los conductores deberán registrar su estacionamiento en La Rioja (entre Mendoza y San Juan), Yrigoyen (entre Salta y Poratti) y Libertad (entre Cavallari y Tucumán).

En contrapartida, las autoridades han decidido retirar del sistema ciertos tramos para aliviar la carga sobre los usuarios en zonas específicas. Las calles que dejan de estar bajo la órbita del SEM incluyen a Salta, entre Mendoza y Robbio; Mendoza, entre Salta y San Martín; y dos tramos de la calle Santa Fe, específicamente entre San Martín y Salta, y entre La Rioja y Cavallari. También queda excluida la calle Cavallari entre Santa Fe e Yrigoyen.

Para mitigar el impacto sobre los residentes de las nuevas zonas incorporadas, el municipio recordó que sigue vigente la posibilidad de solicitar la exención de pago bajo la Ordenanza N° 5529. Los vecinos interesados deberán completar el trámite de lunes a viernes, entre las 8 y las 13 horas, en las oficinas de Robbio 921. Para acceder al beneficio, es requisito indispensable que el DNI, la cédula del vehículo y la constancia de domicilio coincidan con la identidad del solicitante.