Sobre la grave denuncia de presunto abuso en La Casa de Abrigo

Una denuncia por “presunto abuso sexual” de un menor en la Casa de Abrigo y del que ha venido informando ‘Semanario Extra’ motivó la presencia en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) de las responsables del área, María Alejandra Márquez y Florencia Gómez.

Esa denuncia fue presentada por el padre de la presunta víctima, en contra de un cuidador de la entidad, quien había cometido el abuso en más de una oportunidad y de formas diversas, de acuerdo al relato mismo que el menor realizó.

Márquez y Gómez aclararon que el funcionamiento de la Casa de Abrigo (CdA) es a partir de un convenio con el Organismo Provincial de Niñez y adolescencia y que todo ingreso de residentes es visado previamente por el Servicio Zonal (Mercedes) y todas las intervenciones que se hacen dentro de CdA tienen la intervención, no solo del Servicio Zonal sino del Organismo Provincial.

El hecho denunciado y al que nos referimos más arriba, habría ocurrido el año pasado, en un período durante el cual, la presunta víctima estuvo alojada temporariamente y en ese mismo relato el menor habría expresado que el abuso ocurrió más de una vez, en la ducha y en la habitación, habiendo dado aviso a otra cuidadora, la cual hizo caso omiso por “estar viendo televisión”.

En mayo de este año, cuando el menor fue restituido a su hogar, tuvo notorios cambios de comportamiento, tomándose más agresivo en la escuela, sufriendo por las noches incontinencia fecal y urinaria. Ante estas señales, los padres preocupados indagaron y el niño empezó a relatar lo que le habría ocurrido. Ante esa situación, los padres deciden efectuar la denuncia y poner en marcha el sistema de protección de la presunta víctima. Intervino el ayudante fiscal y la causa está en el Juzgado de Paz local bajo la caratula “Abuso sexual”.

Los antecedentes indican, que el presunto abusador fue separado del cargo.

La gravedad de la situación interpela sobre el funcionamiento de un lugar que debe ser de protección y amparo para menores que son sacados de sus ámbitos familiares por cuestiones de vulnerabilidad. Y recrudece porque en el lugar de protección queden aún más en peligro.

Y también abre el interrogante sobre la idoneidad de quienes están hoy a cargo de estos menores.

Márquez y Gómez detallaron que la incorporación de un o una residente a la CdA se inicia con un trabajo interdisciplinario para abordar la situación familiar y, si estas instancias no resuelven el problema, se considera la medida de abrigo, que implica apartar al niño de su entorno familiar. Esta medida debe ser legalizada por el servicio zonal y un juzgado de familia, y se toma como último recurso, tras agotar las opciones con la familia o referentes comunitarios. La decisión no es arbitraria, sino sujeta a revisión y fundamentación, y se considera temporal “por 180 días” aclararon.

“En el contexto de medidas de abrigo para niños, niñas y adolescentes, se pueden solicitar prórrogas que deben ser autorizadas por el juzgado de familia. Durante el tiempo en el que un niño está bajo abrigo, se trabaja en un plan estratégico que busca revertir la vulneración de derechos que llevó a la medida inicial.

Florencia Gómez, Subsecretaria de Desarrollo Comunitario quién describió la estructura y el funcionamiento de un equipo de cuidadores y profesionales que asisten a niños y adolescentes en esa institución: “Hay tres cuidadores por turno y un equipo técnico que incluye psicólogos y trabajadores sociales. La asistencia psicológica no es diaria, sino que los niños están en tratamiento externo determinado por sus profesionales”. También aclaró que todo está bajo investigación penal y explicó que la persona denunciada “fue apartada inmediatamente de sus funciones”.

La institución sigue un protocolo con supervisión del servicio zonal y el organismo provincial de Niñez en estos casos. Y las funcionarias entrevistadas enfatizaron en varios tramos “la importancia de mantener la privacidad y la intimidad de los niños involucrados”.

Dada la gravedad del caso ayer se recibió la visita de Eduardo Adrián Durante, que en la estructura provincial ocupa la Dirección de Hogares y Casas de Abrigo Conveniados. También llegaron tres funcionarias del Servicio zonal de Mercedes, la responsable y dos supervisoras.

También se aclaró la situación laboral del personal que trabaja en una casa de abrigo para niños, destacando que estos trabajadores son contratados y no empleados municipales, y deben contar con su propio seguro de accidentes personales. Manifestaron que “existen dificultades para que algunos de ellos se inscriban como monotributistas, lo que complica su formalización laboral”. Y se mencionó que hay un legajo de información sobre los trabajadores que se comparte con un servicio zonal, como parte de la supervisión del funcionamiento de la casa. Las funcionarias reconocieron asimismo que los y las trabajadores de la CdA cobran su remuneración a través de cheques de terceros.

En una sesión especial del Concejo Deliberante del jueves 30 de octubre, realizada posteriormente a la Sesión Ordinaria, se aprobó el proyecto de La Libertad Avanza (ingresado el miércoles 29) con “pedido de citación a la Intendenta María José Gentile o en su defecto a la Secretaria de Desarrollo Comunitario Lic. María Alejandra Márquez para que informen sobre la situación de la Casa de Abrigo ante una denuncia por ‘Graves Hechos’ por presunto abuso sexual”. El pedido de citación tuvo adjunto un Pedido de Informes de la UCR de agosto de este año -previo a la denuncia de abuso- en el que se mencionaban “ciertas irregularidades en la Casa de abrigo” sin especificar cuáles.

Consultada Márquez respondió afirmativamente a presentarse a la citación junto a la Intendenta, en reunión con el cuerpo legislativo de 9 de Julio cuyo desarrollo no será de carácter público.

De paso aclararon que el servicio local de atención incluye dos áreas: programas y medidas, y atención de casos. En el área de atención de casos hay un equipo con un psicólogo y una trabajadora social que realizan entrevistas iniciales para evaluar la situación. También hay equipos que incluyen un abogado. La coordinación está a cargo de psicólogos y una abogada. Y destacaron que se realizan entrevistas psicológicas al personal que ingresa, a cargo de dos psicólogos del equipo técnico. “Todos los tratamientos necesarios para un niño en particular están garantizados y se está trabajando con varios servicios, incluido el zonal de Mercedes”.