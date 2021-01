Sin consentimiento: qué es el stealthing

Esta práctica masculina consiste en quitarse el preservativo sin la aprobación de la pareja en el acto sexual. Es considerado como un tipo de abuso sexual, ya que vulnera todos los derechos de la persona. Más detalles, en la nota.

El stealthing, un término que significa “en sigilo” o “secretamente” en inglés se utiliza para describir una actitud que tienen algunos hombres mientras tienen relaciones sexuales.

En pocas palabras, se sacan el preservativo sin el consentimiento de su pareja.

Normalmente, el hombre aprovecha un cambio de postura, o que la otra persona esté especialmente distraída, para retirar el preservativo de forma totalmente voluntaria y vulnerar los derechos de su acompañante sexual.

Los peligros más inmediatos de esta práctica son exponer a una pareja infecciones de transmisión sexual (ITS) y, específicamente en encuentros heterosexuales, a un posible embarazo.

Además, el es dañino más allá de sus implicaciones físicas al transformar un acto consensual en uno no consensual.

Aparte del miedo a malos resultados específicos como el embarazo y las ITS, “las sobrevivientes experimentaron la eliminación del preservativo como una violación desempoderadora y degradante de un acuerdo sexual”, según consigna un artículo escrito por Alexandra Brodsky en el Columbia Journal of Gender and Law.

¿Está cometiendo abuso?

Según la BBC, la ley no es igual en todo el mundo pero en opinión de la abogada experta en delitos sexuales Sandra Paul “si la persona no sigue las reglas, la ley dice que no hubo consentimiento, Y la violación es cuando penetras a otra persona y esa otra persona no lo consintió”.

Precisamente en Argentina, Clarín indica que existe una condena en Córdoba debido a esta práctica: “Si bien la condena fue por abuso sexual, el eje del fallo se centró en el uso del preservativo, dado que la víctima hizo la denuncia movilizada por ello. Ocurrió en el año 2013”.

(Urgente 24)