Sin acuerdo en la mesa del salario. Medida de fuerza en puerta.

La reunión de este mes entre el Municipio y los sindicatos por la actualización de los salarios de los trabajadores municipales finalmente terminó sin acuerdo y una medida de fuerza aparece en el horizonte cercano.

Después del primer encuentro ocurrido el miércoles pasado en el cual las posiciones entre las partes estaban alejadas (un 2% ofrecía el Municipio frente al 5% pretendido por los sindicatos) y el paso a un cuarto intermedio, este viernes tuvo lugar la segunda reunión pero el resultado fue negativo.

Las partes no encontraron un punto de acuerdo y ahora se va a evaluar una medida de fuerza que ya, desde las entidades gremiales, anunciaron que no va a ser menor a 72 horas. Explican que, a esta altura, el reclamo no es solo por lo salarial, sino que se suma al incumplimiento sostenido de entrega de ropa de trabajo y de las reformas al convenio colectivo de trabajo que hace más de un año fue presentado y, al dia de hoy, no está homologado en el Ministerio de Trabajo. Los tres gremios, ATE, Sincidato de Trabajadores Municipales y UPCN, firmaron en disconformidad.