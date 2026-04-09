Silvina Vaccarezza: Impacto de la lluvia, obras en ruta 5 y armado para el 27

Silvina Vaccarezza es diputada provincial por la Cuarta sección electoral, productora rural, maestra y actualmente trabaja en sistemas de identificación electrónica animal. En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) explicó del pedido de informes elevado en la Cámara de Diputados bonaerense para que el Poder Ejecutivo detalle el alcance de los daños provocados por el exceso hídrico.

¿Por qué surge esta iniciativa? porque tras una serie de tormentas con abundantes lluvias en menos de 48 horas, se vieron afectados los distritos de Azul, Olavarría, Arrecifes, San Antonio de Areco, Rauch, Saladillo, 9 de Julio y Carlos Casares. En algunas de estas localidades, los registros superaron los 170 milímetros, una cifra que ha puesto en jaque la infraestructura rural de la región.

La legisladora ha puesto foco en reiteradas oportunidades sobre la Cuenca del Salado y esta vez no es la excepción: “Volver a poner el tema sobre la mesa y seguir alertando tanto al gobierno nacional como al provincial para que se continúen las obras en algunos casos y se empiecen en otros, porque ya empezó a venir agua desde el Río Quinto. Ese es el objetivo de este proyecto”.

La diputada alude a la gran cantidad de dinero que ingresa por los impuestos cada vez que se carga combustible: nafta y gas natural licuado van a un fondo hídrico, hoy en un plazo fijo y lecaps: “dinero que tiene que estar ya puesto en obras, en la canalización del salado; y el fondo vial se obtiene por el mismo impuesto, pero en el gasoil. Es un monto más que importante y tiene que volver a caminos y a obras”. Y agregó. “También hay una decisión política del gobierno nacional de obra cero”.

Sobre la Ruta 5 y alta siniestralidad la diputada Vaccarezza presentó un proyecto de declaración manifestando su preocupación por la paralización de las obras de la autopista Mercedes-Suipacha, tras el despido de gran parte de los trabajadores afectados a esa traza. Y advirtió sobre la situación que atraviesa una obra considerada estratégica para la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del interior bonaerense, entre ellos la ciudad de Alberti donde reside. “La interrupción de los trabajos está vinculada al despido de 48 empleados por una deuda acumulada por parte del Gobierno Nacional con la empresa encargada de la ejecución a la que no le pagó y derivó en la decisión de esta para con aquellos” aclara.

Y también apuntó a la necesidad de conocer cuál fue el destino de los fondos internacionales que estaban previstos para este tipo de obras, provenientes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) “Ese dinero está, por eso presenté el pedido de informes para saber que se está haciendo con ese dinero”, y agregó que “este gobierno nacional apunta a lo financiero y no a la producción y eso es una ignorancia de lo que es la provincia de Buenos Aires y el interior del país de parte del gobierno nacional. Le falta dedicarse a lo que es lo productivo y lo que es humano, a lo que es la sociedad en sí. No puede ser que a un jubilado no le alcance para comprar sus medicamentos. Llegar a déficit cero no está bien si es a costa de que la gente la pase mal”.

Sobre el final la Diputada Provincial Silvina Vaccarezza se refirió a la posibilidad de la construcción de un Frente Nacional para 2027 que piense en la producción, la industria y el comercio y los argentinos y argentinas después de los enormes recortes efectuados por el gobierno nacional.