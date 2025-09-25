Senado paralizado: 92 días sin sesión mientras Kicillof espera la aprobación del endeudamiento

Con Verónica Magario a cargo del Ejecutivo por el viaje a Estados Unidos del gobernador Axel Kicillof, pasará otra semana más sin que el Senado sesione. Las comisiones siguen su ritmo, pero el recinto permanece cerrado y los proyectos se acumulan.

El 24 de junio fue la última vez que Verónica Magario llamó a sesionar al Senado. En aquella oportunidad, y nuevamente con los periodistas fuera del recinto sin poder presenciar lo que ocurría por orden suya, se le dio media sanción a las reelecciones de legisladores, concejales y consejeros escolares y se aprobaron 93 pliegos para cubrir cargos en la Justicia bonaerense.

En estos 92 días, las comisiones siguieron trabajando, pero nunca se convocó a sesionar, los proyectos se acumulan y se acumula la bronca de intendentes, y de hasta el propio gobernador Kicillof.

Hoy Magario está a cargo del Ejecutivo dado que Axel Kicillof viajó a homenajear al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica a Estados Unidos. En la sesión de Diputados de la semana pasada se rumoreó que había intenciones de que este jueves podrían sesionar en “espejo” ambas Cámaras para aprobar lo que más le preocupa a Kicillof: el proyecto del mini Presupuesto con endeudamiento y afines que duerme en el Senado desde mayo. La doble sesión finalmente no se hará.

¿Por qué no sesiona el senado?

En mayo de este año el ejecutivo provincial mandó el proyecto que buscaba suspender hasta el 31 de diciembre de 2025 las acciones tendientes al cobro de las deudas, autorización correspondiente para endeudarse “en pesos u otras monedas” por un monto máximo de 1045 millones de dólares, emitir Letras del Tesoro en pesos u otras monedas por hasta la suma equivalente a dólares estadounidenses doscientos cincuenta millones (U$S 250.000.000) durante el ejercicio financiero 2025 y extender las emergencias desde el 1 de abril de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2026, en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Nunca llegó al recinto y todas las miradas apuntaron a Magario, que no consiguió los avales para el quórum, y mucho menos los votos para aprobarlo.

Luego vino la marea electoral que paralizó todo en la Legislatura, pero pasadas las elecciones del 7 de septiembre, Diputados volvió a sesionar, el Senado sigue sin hacerlo.

Otros que siguen de cerca la paralización de este proyecto son los intendentes, quienes ven sus arcas amenazadas por la deuda del fondo COVID-19. Buscan alivio, pero Magario no abre el recinto.

La falta de acuerdos, el poco poder de seducción de los negociadores oficialistas, la firme postura de la oposición y el “fuego amigo” de la interna peronista, atentan contra un final feliz para el proyecto kicillofista que busca un alivio fiscal en este 2025.

La oposición presiona por el presupuesto 2026

Los que primeros salieron a reclamar el presupuesto fueron los senadores y diputados de UCR-Cambio Federal. Luego de una reunión en La Plata la semana pasada, por estas horas se juntaron con legisladores nacionales para mirar la realidad del Presupuesto 2026 que envió Javier Milei.

Luego de la reunión en el Congreso, Diego Garciarena, presidente del bloque en Diputados, sostuvo que “Karina Banfi y Nicolás Massot nos brindaron un panorama general del Presupuesto 2026 en el orden nacional. A partir de ahí podemos conocer qué impacto tendrá en la Provincia de Buenos Aires”, y aseveró “consideramos que el gobernador Kicillof está en condiciones de enviar el Proyecto de Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva para el año próximo para que comencemos a debatirlos. No hay argumentos para comenzar a tratar la Ley de Leyes en la Provincia, queremos saber en qué van a invertir los recursos de los bonaerenses”.

Por su parte, Ariel Bordaisco, titular del bloque de senadores, indicó, “esperamos que el gobernador cumpla con la Constitución y envíe urgentemente a la Legislatura el Presupuesto 2026. Hemos tenido un gobierno bonaerense con muy poco diálogo sobre los temas que le importan a la Provincia de Buenos Aires”.

La negociación con bloques opositores, y hasta con el bloque propio, fue lo que detonó la aprobación del Presupuesto en diciembre pasado, hasta ahora no parecen clarificarse las aguas.

Hace pocos días, Kicillof pidió una prorroga para el envío de la Ley de Leyes, y algunos especulan con que lo hará con la nueva composición de la Legislatura a partir del 10 de diciembre cuando asumen nuevos diputados y senadores.

Las comisiones en el senado sí trabajan

La Comisión de Industria y Minería, presidida por Sergio Vargas (La Libertad Avanza), sesionó en el Salón Antonio Cafiero para analizar proyectos clave para el sector productivo y recibir a referentes industriales. El encuentro tuvo como eje central el tratamiento de la iniciativa de Marcelo Daletto (UCR + Cambio Federal) que modifica la Ley 13.744 sobre agrupamientos industriales, con el fin de fortalecer la infraestructura, logística y seguridad jurídica para atraer inversiones y consolidar a la provincia como polo industrial.

En paralelo, los senadores respaldaron proyectos de declaración vinculados a eventos de relevancia internacional, como FIMAQH, FITECMA, Argentina Oil & Gas, Expoferretera, BIEL Light Building y la Primera Feria de la Madera y el Mueble Argentino, entre otros. Estas actividades fueron consideradas estratégicas para visibilizar la producción bonaerense en escenarios nacionales e internacionales.

Además, la comisión contó con la participación de Romina Vargas (Grupo Vargas), Eugenia Ctibor (UIGLP) y Mariano Mayo (UIPBA), quienes expusieron sobre la realidad del sector. Coincidieron en que la industria atraviesa un contexto desfavorable y remarcaron la necesidad de avanzar en reformas laboral e impositiva para potenciar la competitividad. La reunión permitió trazar una agenda de temas para futuros proyectos que den respuesta a las demandas productivas.

Comisión de Transporte: cambios en el código de tránsito

La Comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos, presidida por Marcelo Leguizamón Brown (PRO), desarrolló un encuentro en el Salón Antonio Cafiero para analizar iniciativas que buscan modificar y actualizar el Código de Tránsito Provincial y otros marcos normativos vinculados a la movilidad y al transporte.

Entre los proyectos en debate se encuentran los de Ariel Martínez Bordaisco (UCR – Cambio Federal), que propone ampliar a 60 meses el plazo para la primera VTV en autos 0 km, y el de Sergio Vargas (LLA), que busca armonizar el sistema bonaerense de VTV con el nacional. También se analizó la propuesta de Sofía Vannelli (UxP) para prohibir ruidos molestos en la vía pública, y la de Marcelo Daletto (UCR + Cambio Federal) para garantizar que los conductores reciban aviso previo del vencimiento de su licencia.

El cuerpo aprobó la modificación del artículo 28º bis de la Ley 13.927, presentada por Daletto, para reforzar el carácter preventivo del uso de radares viales. Asimismo, se dio luz verde a la iniciativa de Luciana Padulo (UxP) que incorpora pictogramas en empresas de transporte para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad. En tanto, quedaron en estudio proyectos sobre la derogación de normativas de transporte de cargas y la creación de una Sociedad Operadora Ferroviaria bonaerense. Finalmente, se declaró preocupación por la suspensión del servicio TALP y se analizaron pedidos de adecuación normativa en línea con recientes decretos nacionales.

Comisión de Deportes: distinciones y ciudades deportivas

La Comisión de Deportes del Senado bonaerense, presidida por Alex Campbell (PRO), celebró una reunión en la que se aprobaron diversos expedientes destinados a reconocer figuras del ámbito deportivo y a destacar a ciudades vinculadas a disciplinas específicas. Entre las distinciones otorgadas se encuentran las de Personalidad Destacada del Deporte para Carlos Timoteo Griguol, Paula Pareto, Micaela Levaggi, Ignacio Piaggio y Agustín Vernice. Asimismo, se declaró como Ciudadanos Ilustres a Octavio Justo Suárez (post mortem) y a Pedro Suárez, en mérito a su trayectoria en el automovilismo.

En paralelo, el cuerpo avanzó en proyectos que declaran a Cañuelas como Capital Provincial del Polo y a Bragado como Capital Provincial del Ciclismo, impulsados por Christian Gribaudo (PRO) y Eugenia Gil (UCR + Cambio Federal), respectivamente. También se refrendaron iniciativas de beneplácito vinculadas al deporte, como el reconocimiento a la medalla de plata obtenida en París 2024 por los bonaerenses Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en vela multicasco.

La agenda incluyó, además, la conmemoración del 100° aniversario del Club A. Smith de Carlos Casares, el 98° aniversario del Club José Hernández de La Plata, y el acompañamiento a la realización de la XV Edición de la Maratón por Equipos “24 horas por Malvinas” en la capital provincial.

Comisión de Derechos Humanos: memoria y nuevas iniciativas

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, encabezada por Ayelén Durán (UxP), conmemoró el 49° aniversario de la Noche de los Lápices, reafirmando el repudio a la represión y el terrorismo de Estado. Durante la jornada, además de los homenajes, se avanzó en el análisis y aprobación de iniciativas vinculadas a derechos humanos y memoria.

Entre las propuestas tratadas se aprobó declarar Personalidad Destacada post mortem a la investigadora y docente Reyna Diez, así como distinguir como Ciudadana Ilustre post mortem a Natty Hollman, en reconocimiento a su compromiso solidario. En materia de políticas públicas, se respaldó la creación del Observatorio de Personas en Situación de Calle, impulsado por Lorena Mandagarán (UCR + Cambio Federal), y un proyecto de Federico Faggioli (UxP) que busca garantizar derechos y asistencia integral a quienes atraviesan esa problemática.

La comisión también abordó iniciativas de actualización normativa, como la propuesta de Marcelo Feliú (UxP) para tipificar contravenciones informáticas en el Código de Faltas. A la par, se aprobaron numerosos proyectos de declaración relacionados con repudios, preocupaciones por medidas del Gobierno nacional, beneplácitos a movilizaciones y reconocimientos a organismos de derechos humanos. El encuentro reflejó el compromiso del cuerpo con la memoria, la verdad y la justicia. (Infocielo)