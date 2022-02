“Seguridad ciudadana en el nueve” se reunió con el flamante sub secretario de seguridad

Según informaron desde la asociación, el lunes 14, luego de solicitar una reunión, fueron recibidos por el Sub secretario de seguridad, Sr. Fabián Beltrán.

Según indican, “El objetivo de la reunión era conocer al sub secretario, desearle éxitos en su función, e intercambiar opiniones sobre la marcha de la seguridad en la ciudad. Lo primero que debemos destacar fue la rápida respuesta afirmativa cuando se solicitó la reunión, y el tiempo dedicado a escucharnos.

Fuimos munidos de varias propuestas las cuales clasificamos en tres rubros.

POLITICAS ACTIVAS / PARTICIPACION CIUDADANA / CONCIENTIZACION Y EDUCACION.

Políticas activas

-Insistimos con nuestro primer pedido que data de 2019, es la reapertura del destacamento de ciudad nueva, además de contar con al menos dos caminantes para ese radio de la ciudad.

-Establecer algún mecanismo de cooperación entre policía comunal y el comando patrulla rural, a fin de que en determinadas jurisdicciones se pueda tomar la denuncia en la policía comunal evitando de esa forma la incomodidad al vecino rural, de trasladarse hasta la ciudad cabecera a fin de realizar la denuncia.

-Fortalecer en una campaña publicitaria el concepto de RADICAR LA DENUNCIA SIEMPRE, además de reforzar con dialogo con las autoridades policiales, la importancia que el vecino no se puede retirar de la comisaria sin su correspondiente denuncia.

-Trabajar en forma conjunta con el intendente, la secretaria de servicios públicos a fin de establecer como criterio la colocación de luces leed según el mapa del delito que confeccione la sub secretaria.

-Dado a la ponderación social, la eficiencia como herramienta de prevención y represión del delito, incrementar el número de cámaras municipales.

-Evaluar la posibilidad de crear un registro voluntario, confidencial de vecinos con cámaras domiciliarias a fin de contar con esa herramienta de manera más eficiente y rápida ante un hecho ilícito.

-Sugerir al Sr intendente la necesidad de tener una política activa en materia de resolución de conflictos entre vecinos a través de “conciliación comunitaria” lo cual ayuda a bajar el nivel de violencia. Esta debería en lo posible tener la posibilidad de realizar las audiencias en varias dependencias municipales (a fin de posibilitar la cercanía del vecino al lugar, y el efecto de generar un estado presente).

-Revalorización del concepto de espacio público, como lugar común para todos los vecinos, evitando el uso indebido.

En este rubro que denominamos políticas activas, desde la asociación nos pareció oportuno sugerir estas ideas para futuras políticas públicas, las mismas tendrán que ser evaluadas por las autoridades a fin de determinar si son procedentes y en qué medida.

Podemos expresar que el sub secretario Sr. Beltrán, coincidió con algunos de nuestros planteos: “cree imprescindible contar en ciudad nueva al menos con el destacamento, siendo su aspiración lograr una comisaria 2 o sub comisaria”, se espera la concreción por parte del ministerio del destacamento containers. Realizo el compromiso de agilizar la toma de denuncias del sector rural, y así solucionar de esa forma las molestias a los vecinos. Coincidencia absoluta en la importancia de que se radiquen las denuncias, como así sobre la importancia de las luminarias leed, considera a las cámaras como una herramienta de suma importancia de la lucha contra el accionar delictual, confiando sumar nuevas cámaras en el futuro. En cuanto al punto de creación de una oficina de mediación comunitaria, nos informó que era un objetivo a lograr en su gestión, como una de asistencia a la víctima para el seguimiento y acompañamiento luego de ocurrido ciertos hechos. Nos manifestó que otros puntos de los propuestos tenían que ser analizados con mayor detenimiento, dialogarlo con otras áreas vinculadas, como así con el secretario de gobierno y el intendente.

Las propuestas de PARTICIPACION CIUDADANA / CONCIENTIZACION Y EDUCACION, las comunicaremos en otra gacetilla por razones de espacio.

Nuestros contactos “seguridadciudadanaenel9.org”, página de Facebook “seguridad ciudadana en el 9” y nuestro grupo de la misma red “inseguridad en 9 de julio”

Dr Martin Luis Viera – Presidente asociación seguridad ciudadana en el 9.

