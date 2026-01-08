Segunda noche de Futsal

El Torneo de Futsal tuvo otra noche a puro show: el estadio lleno, un promedio de gol asombroso y el debut absoluto de la totalidad de los equipos inscriptos. Tras el cierre de la fecha de anoche, los 16 protagonistas ya han pasado por el parquet, dejando claro que la adaptación a la superficie está siendo más veloz de lo previsto.

La dinámica del certamen ha favorecido planteos netamente ofensivos que desafían incluso a los arqueros más sólidos de la liga. En la jornada de ayer se marcaron 38 goles, consolidando una tendencia que ya se había insinuado en el arranque del torneo.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran los debutantes que han logrado imponer condiciones de forma contundente. Si en la primera fecha LPS sorprendió con un 7 a 2, anoche fue el turno de Cerveceros, quienes cerraron la jornada con una goleada por 6 a 1 sobre Befix, posicionándose como uno de los equipos a seguir. En otro de los encuentros, Manga de Gatos logró una victoria sólida de 5 a 2 frente a Industrias 9 de Julio.

Sin embargo, el verdadero espectáculo residió en la paridad de los encuentros vibrantes que terminaron en empate. El primer turno ofreció un empate 4 a 4 entre Roma F. 5 y LVFC, mientras que el tercer partido de la noche se convirtió en un festival de goles con el 8 a 8 definitivo entre Dana Equipamientos y Doña Tota. A pesar de los abultados resultados, los analistas coinciden en que los equipos irán ajustando sus sistemas defensivos a medida que la competición avance, aunque el ADN ofensivo parece ser la marca registrada de esta edición.