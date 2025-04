Se terminó de jugar la fecha 18 de la Liga Nuevejuliense

Ayer, luego de que se suspenda por lluvia, se terminó de disputar la fecha 18 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. Naón empató 1-1 con French y así Once Tigres logró descontarle puntos para achicar distancias en la tabla.

De local, el puntero Naón no pudo vencer a French. El partido lo comenzó ganando la visita con gol de Manuel Galicho y empató Cristian Díaz. Ahora el CAN tiene 45 unidades, 7 puntos de diferencia sobre Once Tigres.

El Tigre se llevó una importante victoria de Quiroga por 2-0 para poder seguir en la pelea del campeonato. Los goles los marcaron Juan Suñe en contra y Martín Borda.

Atlético 9 de Julio le ganó 1-0 a El Fortín con gol de Nahuel Salas para acercarse a los primeros cuatro de la tabla. Por otro lado, Dudignac sigue sin hacer pie y volvió a perder con La Niña por 2-0 con goles de Matías Cuenca.

Por último, Agustín Álvarez venció 2-1 a San Agustín con goles de Francis Delgado y Alejandro Gailac. El gol para el Grana fue de Nicolás Vázquez. Así el Rojo se metió en Zona de Playoffs.

El sábado San Martín y Libertad igualaron 1-1.