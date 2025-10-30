Se entregó el premio “Mariel Neira”

El proyecto “Mi Luz Baby Store” de Pamela Monje, un taller textil de confección de ropa para bebés, fue el ganador 2025 de la octava edición del Premio “Mariel Neira”, entregado en el marco del programa municipal “Aprendiendo a Emprender” de Nueve de Julio.

El acto de distinción se realizó ayer y el proyecto de Monje se destaca por su sensibilidad al buscar acompañar a las familias en el nacimiento de un hijo, ofreciendo prendas que aportan seguridad y comodidad. Además de su valor social al generar empleo e inclusión para mujeres y madres, tiene un enfoque ambiental con producción responsable y es económicamente viable. La Municipalidad reconoció a Pamela Monje por su compromiso y trayectoria, destacando el crecimiento de su marca, la cual incluye registro y planes de expansión. El premio Mariel Neira busca impulsar iniciativas con compromiso y visión, contribuyendo al desarrollo local.

Otros proyectos que participaron de esta edición fueron los siguientes:

– Iván Flores – Proyecto de arte literario on line, de Poesía

– Lucía Spinacci – Diseño artesanal de Indumentaria de cuero: » Guarida»

– Mariela Fullana – » Mevak» Encuadernación artesanal

– Marina Suarez- «Estudio Sinergia «Abordaje interdisciplinario para prevenir, gestionar y transformar

conflictos»

– Miriam Garrido – «Almendro-Tu momento de te -«Servicio de Te a domicilio

– Patricia Velasco – +50- programa de gimnasia para mujeres mayoresRosanna Acosta – » El beso de Valentina» Tienda de Lencería y ropa interior.

– Rosario Lynch – «Puro Mosaico» Mosaiquismo

– Sheila Estray- «Servicios empresariales» para mejorar la atención al cliente

– Silvana Audisio – Diseños de Segunda Vida-Reciclado de prendas-Costura

– Silvia Lopez- «Remis Sil» -Servicios de transporte

– Soledad Vélez- «Whala» -Accesorios de tela