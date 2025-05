Se definen los semifinalistas de la Liga Nuevejuliense de Fútbol

Con Libertad clasificado, esta tarde se juega la vuelta de los cuartos de final de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. Con horarios distintos, habrá tres encuentros para definir a los restantes semifinalistas: Naón vs Agustín Álvarez, San Martín vs Atlético y Once Tigres vs San Agustín.

Desde las 15:30 hs jugarán Naón, el ganador de la Fase Regular, ante Agustín Álvarez. En la ida igualaron 0-0 por lo que el conjunto del Palomar está obligado a ganar si quiere avanzar.

A partir de las 17:30 hs jugarán San Martín frente a Atlético 9 de Julio, en un partido muy esperado. El Santo se impuso 2-1 en la ida y cuenta con ventaja deportiva, por lo que el Millonario deberá ganar por dos goles si quiere pasar.

Por último, a las 19:30 hs, en una tarde llena de fútbol, Once Tigres definirá el último pasaporte ante San Agustín. En la ida empataron 2-2 pero el Tigre tiene ventaja deportiva y una victoria o empate lo mete en la próxima fase.

Ayer Libertad se clasificó luego de empatar 1-1 con La Niña, con global de 3-1 se metió en semifinales.