Santiago Baztarrica partió hacia Alemania para sumarse a la Endurance

Con las valijas en la mano y el casco bajo el brazo, Santiago Baztarrica pasó por Supernova Deportivo (Supernova 97.9) antes de partir para a Alemania para comenzar la temorada 2026 compitiendo en la categoría Endurance, un cambio radical para el joven piloto nuevejuliense.

En una charla que dejo grandes novedades, Santiago contó acerca de cuál era la forma de trabajo que venia llevando a cabo, cuales son los cambios que se vienen, y lo mejor de todo, los nombres de grandes figuras con las que el corredor nuevejuliense se va a medir en los próximos meses en el mítico circuito de Nurburgring.

Datos del Endurance alemán

La joya de la corona del calendario alemán, las 24 Horas de Nürburgring, se prepara para una edición histórica este mayo. La gran novedad que acapara los titulares de la prensa deportiva es la confirmación de la participación de Max Verstappen. El neerlandés, que recientemente obtuvo su licencia para la clase GT3, se pondrá al volante de un Mercedes-AMG GT3, sumándose a una parrilla que habitualmente supera los 130 vehículos divididos en más de 20 categorías. No es solo una carrera de velocidad, sino un festival de ingeniería donde conviven desde los sofisticados GT3 de apoyo oficial de Porsche, BMW y Audi, hasta los coches de producción modificados que encarnan la base del automovilismo germano.



Paralelamente, la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), que este año celebra su 50ª temporada, ha reestructurado sus divisiones para ofrecer un espectáculo más compacto y competitivo. Una de las decisiones más significativas de la organización para 2026 ha sido la consolidación de todos los vehículos GT4 en la clase SP10, eliminando la dispersión de categorías y garantizando batallas más reñidas entre marcas como Toyota, Aston Martin y BMW. Además, el campeonato mantiene su esencia multiclase, permitiendo que pilotos amateurs compartan pista con profesionales en coches de producción (clases V y VT) e incluso vehículos históricos, que este año estrenan el Campeonato Alemán de Resistencia Histórica (DHLM).