San Andrés de Giles: La Policía atrapó a los estafadores de agencias Movistar

La creatividad de la delincuencia parece no tener límites. Sin embargo, no es 100% efectiva. La Policía de San Andrés de Giles, en conjunto con la de Carmen de Areco, logró detener a una banda que robaba de manera muy particular

“Los estafadores de agencias Movistar” se dedicaban a la compra de celulares con la modalidad “contra-factura”. Si bien en estas primeras líneas parece no existir delito, el modus operandi era totalmente ilegal.

Los sujetos robaban documentación de otras personas y, tras adulterar las fotos, se dedicaban a comprar equipos de alta gama. De hecho, durante el mes de noviembre realizaron diferentes operaciones que incluyeron a esa ciudad. Al notar esta innovadora forma de actuar, la fuerza local inició tareas de inteligencias. Siguiendo el rastro de cámaras de seguridad lograron identificar el vehículo en el que se trasladaban y por ende, establecer su curso. Hoy, los estafadores de agencias cayeron. La Policía de Carmen de Areco dio la alerta sobre la existencia del auto en las calles del pueblo. Este llamado activó el operativo. En conjunto, Giles y Carmen, actuaron para detener a los bandidos. Tras interceptarlos, las fuerzas lograron comprobar que se trataban de los sujetos buscados por estas estafas. Los delincuentes, oriundos de Malvinas Argentinas, de 31 y 38 años fueron detenidos. En su poder tenían diversos teléfonos y documentación adulterada. Pruebas suficientes para proceder. Ahora la justicia definirá el destino de esta particular banda