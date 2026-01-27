Ruta 5: trampa mortal

La Ruta Nacional 5 se ha convertido en el escenario de una serie de incidentes viales devastadores durante los últimos días, dejando un saldo trágico que ha reavivado el debate sobre la seguridad en una de las arterias más transitadas del país. En menos de 48 horas, seis personas perdieron la vida en dos choques de extrema gravedad ocurridos en jurisdicciones de Mercedes y Chivilcoy, sumándose a otros incidentes fatales registrados desde el comienzo de la segunda quincena de enero.

El hecho más reciente tuvo lugar este lunes por la tarde en el kilómetro 147,5, entre Chivilcoy y la localidad de Gorostiaga. Un automóvil Volkswagen Fox, en el que viajaba un joven de 22 años junto a su madre, quedó atrapado en una colisión múltiple que involucró a dos transportes de carga. Según los informes preliminares de la Policía Vial, el vehículo menor habría rozado inicialmente a un camión con acoplado, lo que provocó un trompo que lo dejó a merced de un segundo camión que circulaba en sentido contrario. Ambos ocupantes del automóvil, oriundos de Mercedes, fallecieron de forma instantánea debido a la violencia del impacto.

Apenas unas horas antes, la tragedia había golpeado con igual dureza en el acceso sur a la ciudad de Mercedes. Durante la tarde del domingo, un choque entre un camión y un Ford Escort resultó en la muerte de cuatro mujeres, entre ellas dos niñas de 3 y 7 años. El grupo familiar regresaba de una jornada recreativa cuando su vehículo fue embestido lateralmente por un transporte pesado mientras intentaban cruzar la traza nacional. El conductor del automóvil fue el único sobreviviente del impacto y permanece internado bajo pronóstico reservado.

Estos episodios se suman a una semana negra que también registró la muerte de un motociclista de 19 años en el partido de Alberti. El joven falleció tras colisionar con un transporte de pasajeros que circulaba sin ocupantes a la altura del kilómetro 188. La acumulación de siniestros en un periodo tan breve ha generado consternación entre los usuarios habituales de la ruta, quienes señalan la peligrosidad de los cruces a nivel y el intenso flujo de vehículos pesados como factores críticos.

Las autoridades judiciales han iniciado investigaciones bajo la carátula de homicidio culposo en todos los casos, mientras los peritos trabajan para determinar si fallas mecánicas, errores humanos o el estado de la infraestructura contribuyeron a estos desenlaces. Por el momento, la Ruta 5 permanece bajo estrecha vigilancia y se ha solicitado a los conductores extremar las medidas de precaución, especialmente en los tramos donde la vía aún no cuenta con configuración de autovía.

Las décadas de inacción de las diferentes gestiones nacionales y provinciales con vacías promesas y eternas inauguraciones de obras inconclusas, le siguen costando vidas a usuarios de una ruta con trazado y estructura de mitad del siglo XX con tránsito y vehículos de un cuarto del XXI. Y son varios los que miran para otro lado.